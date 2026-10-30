"Fin de una etapa": ¿Ángel de Brito y Yanina Latorre podrían mudarse a Telefe?

La venta de Mandarina al grupo Octubre abrió interrogantes sobre la continuidad de LAM y SQP en la pantalla de América . En medio de las versiones sobre el futuro de ambos programas, Ángel de Brito habló desde sus vacaciones y confirmó que recibió propuestas de distintos canales.

El conductor fue contactado por Fernanda Iglesias para Puro Show y se refirió a la posibilidad de un cambio de ciclo. Según contó, ya había anticipado que se acercaba el final de una etapa.

“Nadie me creía cuando yo dije que se venía un fin de ciclo. La verdad es que tengo propuestas de todos los canales, cuando vuelva los voy a escuchar a todos”, expresó.

La incertidumbre apareció después de que se conociera que Mariano Chihade vendió su productora Mandarina al grupo Octubre, que tiene a cargo Canal 9, entre otros medios.

La operación puso el foco sobre LAM y SQP, dos de los principales productos de la productora y de la programación de América. Por eso, una de las preguntas que surgió fue qué sucederá con los ciclos en la próxima temporada.

En ese escenario, también tomó fuerza la versión de un posible interés de Telefe por incorporar a Ángel de Brito y Yanina Latorre a su grilla. Sobre este tema, la conductora de SQP recibió consultas y, aunque evitó dar demasiados detalles, admitió que había tenido muchos llamados.

Las decisiones que se vienen para la televisión

De acuerdo con la información difundida en Puro Show, en los próximos días habría reuniones para comenzar a definir la programación de 2027. En esos encuentros también se evaluaría cómo reorganizar la grilla de América en caso de que LAM y SQP dejaran de emitirse.

Por ahora, Ángel De Brito no confirmó cuál será su próximo destino ni anunció una decisión definitiva sobre el futuro del programa. Sí dejó en claro que, cuando regrese de sus vacaciones, escuchará las propuestas que recibió.