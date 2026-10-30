Organizan una jornada de prevención en Temperley: "Cuidarte te da aura"

Una batalla de aura, un mural colectivo y un espacio para reflexionar sobre los hábitos cotidianos serán parte de la jornada "Cuidarte te da aura" , estudiantes de la Licenciatura en Trabajo Social de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora ( UNLZ ) organizarán este sábado 31 de octubre un encuentro abierto a la comunidad en la Plaza Steinberg de Temperley .

La actividad se realizará junto al Hospital Gandulfo y el Municipio de Lomas de Zamora, de 15 a 17, con propuestas recreativas e informativas que apuntan a generar conciencia sobre el autocuidado, fortalecer los vínculos y prevenir los consumos problemáticos de sustancias psicoactivas en adolescentes .

La iniciativa surgió durante las prácticas preprofesionales que los estudiantes realizaron en el primer cuatrimestre de 2026, en el marco de la materia Campo II Instituciones, a cargo de la profesora María Miguel .

Durante el cuatrimestre, el grupo integrado por Aguirre Pamela , Cabrera Nadia , Correa Marcos y Escobar Ailin , entrevistó a profesionales de distintas áreas, entre ellas Salud Mental, Pediatría y Servicio Social. A partir de esos intercambios, identificaron una preocupación por el incremento de los consumos problemáticos de sustancias psicoactivas en adolescentes y la falta de actividades de prevención y promoción de la salud.

"Pensamos en fusionar dos problemáticas: el incremento del consumo y la falta de actividades preventivas y de promoción", explicaron los estudiantes. En ese sentido, remarcaron que prevenir no significa solamente intervenir ante situaciones de riesgo, sino también fortalecer los recursos y las capacidades que favorecen el bienestar y la salud integral.

Aguirre Pamela, Cabrera Nadia, Correa Marcos y Escobar Ailin forman parte del grupo.

Una propuesta que habla el lenguaje de los adolescentes

Para convocar a los adolescentes, los estudiantes eligieron una dinámica que forma parte de los códigos culturales de las nuevas generaciones: las batallas de aura. La intención es aprovechar una práctica que los jóvenes conocen y resignificarla como una herramienta para hablar de cuidado, vínculos y decisiones cotidianas. "En lugar de incorporar un lenguaje institucional o plantear una actividad exclusivamente informativa, decidimos tomar una práctica propia de las juventudes y resignificarla desde la promoción del autocuidado y la prevención", señalaron.

La propuesta incluirá el espacio "¿qué te da aura?¿qué e quita aura?", en el que los participantes podrán elegir tarjetas con frases y dibujos que representan distintas conductas. A través de esta dinámica, buscarán identificar cuáles son las situaciones y los hábitos que favorecen el bienestar y cuáles pueden representar riesgos. También habrá tarjetas en blanco para que cada persona pueda sumar sus propias ideas mediante palabras o dibujos.

"Buscamos que los adolescentes reconozcan e identifiquen conductas de riesgo y de autocuidado relacionándolas con aquello que les da o les quita aura en su vida cotidiana", enfatizaron.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por chika aura :v (@lissifuerabasada) La propuesta incluirá el espacio "¿qué te da aura?¿qué e quita aura?".

un mural colectivo para dejar huella

Otra de las actividades será la realización de un mural colaborativo, a diferencia de una intervención artística convencional, la propuesta es que cada persona que se acerque pueda participar: "La consigna es que cada uno puede dejar una palabra, una frase, un dibujo, algo que sea representativo o lo que sientan en ese momento".

Además, habrá un stand informativo con folletería sobre los espacios, instituciones y números de contacto disponibles en Lomas de Zamora para quienes necesiten orientación o acompañamiento frente a situaciones vinculadas con los consumos problemáticos. "Esperamos que se lleven herramientas y un mayor conocimiento sobre los factores protectores para potenciar sus capacidades de autocuidado", señalaron.

Cómo participar de "Cuidarte te da aura"

Para el grupo organizador, realizar la jornada en una plaza tiene un significado central: acercarse a los adolescentes en los espacios que transitan habitualmente y generar un intercambio por fuera del ámbito académico y sanitario. "Si nos quedamos sólo en el ámbito académico, hablamos entre nosotros. Hablamos de los adolescentes, pero sin ellos. Llevarlo a una plaza es romper esa burbuja", expresaron.

En esa línea, destacaron la importantica del territorio para el Trabajo Social y la necesidad de entender la salud como algo que también se construye en los barios, en los espacios públicos y en los vínculos cotidianos.

La inscripción para participar de las batallas comenzará a las 15 y se estima que las competencias comiencen a las 15.30. Para anotarse habrá que acercarse con el nombre o apodo y la edad. Los participantes podrán asistir disfrazados ya que es Halloween. Entre los premios habrá un parlante con micrófono de 6,5 pulgadas, anteojos de sol con Bluetooth y auriculares.

La convocatoria es abierta y contará con actividades para adolescentes y el resto de la comunidad. Se podrá llegar en colectivo a través de las líneas 266 y 564, o en tren, ya que la plaza se encuentra en las inmediaciones de la estación de Lomas de Zamora.