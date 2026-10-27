Alberto Lecchi, presidente de Temperley, "sorprendido" por los hinchas de Chacarita en el Beranger

La derrota de Temperley frente a Chacarita Juniors levantó temperatura. Final caliente porque el Gasolero ahora no depende de sí mismo para alcanzar la final por el descenso directo. Y, además, por la presencia de público visitante en la tribuna de la 9 de Julio. El presidente del club Alberto Lecchi dio su versión sobre los hechos acontecidos en Turdera.

“Qué pasó no tengo idea. Hablo en representación del club, de la Comisión Directiva. No controlamos quién entra a la cancha. Pagamos una seguridad que es la que controla las entradas, si tienen derecho de admisión”, explicó en diálogo con el programa Modo Temperley (lunes a las 17 por Radio Urbe).

"Nadie más sorprendido que yo. Si lo hubiese sabido, hubiese peleado por venir con visitantes porque hubiésemos sacado mucha plata y no ver lo que pasó que me enteré después. Obviamente estamos hablando de la gente de la 9 de Julio. Desde el primer día de nuestra conducción intentamos que entren los más que puedan porque lo mismo intentamos hacer cuando vamos de visitantes. Por ahí hay veces que hay más capacidad de la que se debe. Hay controles que hacen que la seguridad esté cubierta, que la gente que figura en una lista sea la que entra, porque si pasa algo respondés con eso. Quedé muy asombrado con lo que pasó”, explicó.

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Para Alberto Lecchi no fue una falla de la seguridad abocada al partido. “No lo diría así, porque si tengo una entrada y voy el sábado a Santiago del Estero, nadie sabe si soy hincha de Temperley o de Güemes. Diría que es llamativo lo que pasó”. Y se preguntó “cómo hacés para un tipo que tiene la entrada decirle no entrés porque creo que sos de Chacarita”.

Al cruce de los comentarios

El 0-1 en tiempo de descuento caló hondo, hubo muchas repercusiones, hinchas decepcionados por la oportunidad perdida de alcanzar al puntero a una fecha del final. Comentarios en las redes sociales. “Hay cosas que me cuestan contestar porque voy a caer en agresiones si digo que pienso del que dice que no queremos ascender”, expresó el presidente de Temperley.

En ese sentido ahondó en “el esfuerzo que se hace para estar acá y lo difícil que es transitar el Nacional". "No te hace dudar ni un minuto de que ascender es lo mejor que te puede pasar y no hablo solo de la gloria, que para mí sería la gloria aunque me dijeran que después viene el infierno. Hoy ascender es la salvación, el Nacional es muy complejo, muy difícil, en el que vas a pérdida irremediablemente. El 95% de los clubes están endeudados y deben tres o cuatro meses a los planteles de fútbol e incluso ni hablo de todo lo que es actividades o social. Entonces llegar casi enteros, con una estabilidad deportiva y gerenciar que nos costó muchísimo llegar a escuchar esas cosas la verdad que te deprimen al punto de decir ‘no quiero seguir’ y que vengan y que sigan los que piensan como hice yo. Vi mucha gente también riéndose en la platea nuestra como disfrutando de la derrota. Todo esto es muy mortificante”, resumió.

Alberto Lecchi calificó como mortificante la derrota de Temperley.

Volviendo a los hinchas de Chacarita Juniors presentes en el estadio Alfredo Beranger, agregó: “Por un lado celebro que pueda haber dos públicos, que dentro de la cancha sean rivales y que fuera de la cancha no sean enemigos. Obviamente no me gusta que me griten un gol en la tribuna mía. No vi que gritaran el gol en la tribuna mía, sí que gritaran mucho el gol los allegados, como grité yo el gol en la cancha de Los Andes, en la de Quilmes. Hay algo que pasó que no estuvo bien y evidentemente no vi al comienzo del partido, que vi mucha gente de Chacarita en la tribuna de Temperley”.

Temperley todavía está vivo

También dio su opinión de los últimos dos partidos en los que Temperley no pudo ganar para treparse a la punta de la zona B de la Primera Nacional. ¿Hubo miedo escénico? “No soy mago, ni tengo la capacidad como para saber que pasó por la cabeza de los jugadores. El partido en San Juan fue el peor que se jugó, este domingo me parece que Chacarita vino a salvarse del descenso. Desde el primer día sabíamos que es un campeonato muy parejo donde el primero le gana al último y el último al primero en las dos zonas, sino fijémonos los que pasó con Ferro. Importa lo que nos pasó a nosotros. Hemos jugado partidos buenos y malos”, afirmó.

Pero no olvidó que del mal momento de la primera rueda se llegó a este dentro del pelotón de vanguardia. “Después del partido que perdimos con Maipú 5-0 ¿alguien se imaginaba que tres fechas antes íbamos a estar clasificados entre los cuatro primeros? Ese día nos pedían la cabeza de todo el cuerpo técnico y de muchos jugadores. Con ese cuerpo técnico y esos jugadores llegamos a esta instancia. Nadie más mortificado que el cuerpo técnico, los jugadores y nosotros como dirigentes de haber perdido esta oportunidad”, se lamentó el presidente.