Denisse González contó cómo fue su cuarta internación y dio un mensaje esperanzador

Tras estar internada cuatro veces, Denisse González contó ya desde su casa compartió con sus seguidores como sigue su estado de salud y hasta se animó a brindar un mensaje esperanzador a pesar de la situación que enfrenta. La ex Gran Hermano compartió un video en sus redes para mostrar parte de lo que está transitando.

A pesar de los días difíciles que tuvo que atravesar estando internada, la influencer volvió a su casa con una noticia alentadora que quiso compartir en sus redes: recibió el alta médica y podrá continuar su tratamiento desde casa. Muy contenta y emocionada decidió mostrarse fuerte y con la seguridad que va a seguir adelante.

Con la canción “The Climb”, de Miley Cyrus de fondo, Denisse compartió imágenes de su paso por el la internación que fue la cuarta desde que fue diagnosticada con púrpura trombocitopénica idiopática, una afección que provoca una disminución de las plaquetas en la sangre y puede aumentar el riesgo de sangrado.

El conmovedor video que compartió también deja una linda reflexión sobre lo que está viviendo Denisse en esta etapa de su vida: "Nunca estamos realmente listos, solo hay que ser valientes", escribió.

Pero, el mensaje también destacó a quienes la acompañaron durante el difícil proceso. En medio de la incertidumbre y los cambios que debió afrontar, Denisse destacó la importancia de sentirse contenida por sus afectos. "Y si algo me quedó claro en todo este tiempo, es que no estoy sola", aseguró del inmenso amor que la rodea.

La ex hermanita también agradeció las muestras de cariño que recibió durante los últimos meses y dedicó unas palabras a las personas que estuvieron pendientes de su evolución: "Gracias de corazón a todos los que me bancan, me acompañan y me tiran siempre la mejor. No saben lo mucho que significa para mí. Los quiero".

El video que compartió