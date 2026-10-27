Rodrigo Lussich confirmó el motivo de la separación de la dupla con Adrián Pallares

La pareja de conductores televisiva conformada por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares que está al frente de Intrusos por América TV, está por romperse, y en medio de los rumores se supo el verdadero motivo por el cual se va a disolver la dupla que hace seis años funciona en la pantalla chica.

Pero ante tantos motivos que se barajaron sobre la separación, todavía ningún miembro de la dupla se había referido al tema. Por lo que llamó la atención, las declaraciones que dio Lussich en el marco de una entrevista que le hizo José María Listorti en el canal de Streaming, Blender .

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Sin duda que la pareja dedicada a la conducción de programas de chimentos ha marcado un estilo muy relacionado a los bailes, canciones y los escandalones que creó Lussich, pero llegó a su fin al parecer por una decisión que va más allá de sus gustos laborales personales.

Rodrigo fue quien finalmente confirmó que a fin de año deja Intrusos. ¿Por qué? Por decisiones ajenas a los dos, aunque, reconoció que también existen cuestiones de necesidades personales.

“Nosotros como dupla terminamos el 31 de diciembre con Adrián”, admitió Rodri, y adelantó que no sabe nada sobre la continuidad del resto del equipo. “No sé quién no sigue en Intrusos. No es una decisión nuestra, es una decisión del canal”, aseguró.

Sobre la consulta si pasó algo entre ellos dos que rompió el vínculo, confirmó que no, que todo sigue perfecto. "Nunca nos peleamos con Adrián", recalcó el periodista, pero reconoció que con su amigo han tenido algunas pocas discusiones y "carajeos" en todos estos años de trabajo que pueden contar con una mano.

"Nos hemos peleado dentro del auto mío, de él, con las ventanillas levantadas, pero peleados, peleados, nunca estuvimos", declaró y además contó que se quiere alejar del mundo del chimento y que le gustaría dedicarse al humor político en los teatros.

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