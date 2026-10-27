Piden justicia por un vecino de Villa Fiorito que murió atropellado por un auto.

Sergio Daniel Beneventano tenía 35 años y era vecino de Villa Fiorito . Días atrás perdió la vida tras ser atropellado por un auto en San Vicente . Sus familiares, amigos y vecinos se autoconvocaron para pedir justicia.

El accidente ocurrió sobre la Ruta Provincial N°58 , a la altura del cruce con El Pampero, en el ingreso a San Vicente. Sergio circulaba en su moto y fue embestido por un Volkswagen Vento , en circunstancias que se investigan.

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El impacto le quitó la vida prácticamente en el acto al vecino de Fiorito. El conductor del auto, un joven de 18 años oriundo de San Vicente, logró sobrevivir al choque y fue notificado en la causa.

Sergio se desempeñaba como árbitro de fútbol en competencias intercountry en la localidad de Canning. Al momento de la tragedia, volvía justamente de dirigir un partido. Además, tenía tres trabajos que le servían para ayudar a su familia y construir su casa.

Piden justicia por el vecino de Fiorito

El accidente ocurrió en San Vicente. El vecino de Fiorito murió en el acto.

Familiares, amigos de Sergio y vecinos de Fiorito decidieron realizar una marcha para pedir justicia por su muerte. Se reunirán este martes desde las 9 de la mañana en la casa donde vivía, sobre la calle Mario Bravo 2194, entre Pilcomayo y Necol.

El objetivo es visibilizar el caso en Lomas de Zamora y que el joven que lo atropelló no quede impune. El imputado fue identificado como Francisco E.C.

“Que se haga justicia para una excelente persona, su fallecimiento fue muy injusto. Que el responsable tenga el peso de la ley. Y que la carátula no la cambien, lo mató. Nos arrancó un pedazo de nuestro ser, nos quitó de esta vida a una persona con un corazón tan grande que no entraba en su cuerpo”, expresaron desde el entorno de Sergio.