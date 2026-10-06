martes 06 de octubre de 2026
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6 de octubre de 2026
Será indagado.

Detuvieron al conductor acusado de atropellar al joven en bicicleta en Temperley: la víctima sigue muy grave

Román Valdez fue embestido con un Renault Clio y está internado en coma. El acusado, conocido de la víctima, fue detenido en las últimas horas por el ataque.

El auto con el que habrían atropellado a la víctima.

El auto con el que habrían atropellado a la víctima.

El detenido es Pablo Godoy, aprehendido el lunes por la tarde en una vivienda de Villa Galicia. También se secuestró el Renault Clio negro con el que habría embestido a Román Valdez, de 27 años.

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El auto presenta un impacto en el parabrisas compatible con el choque contra la víctima, tal como se observa en cámaras de seguridad de vecinos que registraron lo ocurrido el sábado por la mañana. El auto estaba escondido en una casa que tiene la familia.

El fiscal Ignacio Torrigino, de la UFI 19 de Lomas de Zamora, avanza en la causa y, según los primeros testimonios, ya logró reconstruir el episodio que desencadenó la agresión. Sin embargo, según informaron a este medio, todavía falta la declaración indagatoria al imputado, fijada para el próximo miércoles.

El joven atropellado sigue grave

En diálogo con La Unión, desde el entorno familiar Valdez tuvo que ser operado de urgencia en el Hospital Gandulfo, en una intervención quirúrgica que duró cerca de cuatro horas.

"Entró en coma inducido farmacológico", confiaron a este medio sobre su delicado estado de salud. Además, iba a ser trasladado a un hospital de mayor complejidad.

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