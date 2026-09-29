"Villa Rita" se negó a declarar y seguirá detenido por el crimen narco de Brown: buscan al resto de la banda

Sergio Daniel Obregón , alias “Villa Rita”, fue llevado ante la Justicia por el crimen de María Gabriela Herlein , pero eligió no hablar durante la indagatoria y continuará detenido mientras avanza la investigación para identificar y capturar al resto de los integrantes de la banda narco .

Obregón fue detenido el pasado 24 de septiembre durante uno de los 16 allanamientos realizados en distintos puntos del sur del Conurbano. Está acusado de participar del ataque ocurrido el 9 de agosto en Malvinas Argentinas, partido de Almirante Brown, donde un grupo de hombres llegó armado hasta una propiedad y efectuó múltiples disparos.

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Herlein recibió al menos dos impactos de bala y murió como consecuencia de las heridas. La investigación apunta a que el ataque habría sido cometido por una organización dedicada al narcomenudeo que pretendía apoderarse de una de las propiedades para utilizarla para la venta de drogas.

La imputación que pesa sobre el acusado es por “homicidio calificado por haberse cometido con alevosía, por el concurso premeditado de dos o más personas y por el empleo de arma de fuego”.

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Según los investigadores, su identificación fue posible a partir del seguimiento del vehículo utilizado por los atacantes y de distintas declaraciones testimoniales incorporadas al expediente.

Obregón, además, es señalado como integrante de la barra brava de Temperley y como miembro de la banda vinculada al denominado “Peruano Marvin”, un conocido narcotraficante que operaba en el sur del Conurbano.

Buscan al resto de la banda narco

Con Obregón detenido, ahora la investigación se concentra en los demás sospechosos. Uno de los principales buscados es Brian Hernán Alegre, alias “Tato”, quien permanece prófugo.

Durante los allanamientos se secuestraron armas de fuego, teléfonos celulares y estupefacientes, elementos que serán analizados como parte de la investigación.

Mientras “Villa Rita” continúa detenido, la Justicia intenta determinar el rol que tuvo cada uno de los integrantes de la organización en el ataque que terminó con la muerte de Herlein.