La influencer de Lomas que lanzó una propuesta para festejar el Día Internacional del Café

Del 1 al 7 de octubre se va a celebrar la Semana del Café en Lomas.

Barbie Brown es de Lomas y está al frente de la Semana del Café.

La posibilidad de tomar un café, mirarse a los ojos, charlar un rato y alejarse de la tecnología es lo que propone la influencer de Lomas Barbie Brown en el marco del Día Internacional del Café que se celebra cada 1° de octubre. "Queremos que los vecinos conozcan, prueben y salgan", aseguró sobre la propuesta que se extenderá desde este jueves hasta la semana que viene.

El proyecto lo lanzó Brown a través de su cuenta @somoslomasdezamora y la red @somos.tu.barrio con el objetivo de sumarse lo que se llevará a cabo no sólo en cafeterías de Lomas y Banfield, también en los barrios de CABA y zona Norte.

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Del 1º al 7 de octubre se podrá visitar los lugares adheridos a la propuesta de la Semana del Café tanto en locales de Lomas como así también de Banfield. "La idea se nos ocurrió como propuesta no sólo para incentivar el consumo local, porque pensamos en esa posibilidad de alejar por un rato a los vecinos de la virtualidad que nos encierra y un cafecito siempre es una buena excusa para salir y encontrarse", explicó la influencer local.

El rubro de cafeterías, más que nada con café de especialidad y opciones de pastelería, viene en auge el último tiempo y hay un montón de lugares con buenas propuestas. Por eso, Brown entendió que desde su cuenta que está dedicada a ayudar a los vecinos a descubrir negocios y locales de Lomas que en la Semana del Café se pueda incentivar a más salidas.

"Las cafeterías que se sumaron a la iniciativa van a estar ofreciendo distintos descuentos, algunas solo en efectivo, otras con todos los medios de pago, pero hay de entre 10% y 25%", según adelantó Brown.

Durante una semana completa, cafeterías adheridas de cada barrio ofrecerán descuentos y beneficios exclusivos, con propuestas que van mucho más allá del café: promociones que incluyen pastelería, cosas ricas y diferentes opciones de cada local.

"La red Somos Tu Barrio está hecha por las creadoras digitales más grande de Buenos Aires, y crearon esta movida para poner en valor a las cafeterías locales, acercar vecinos y comercios y generar una experiencia compartida, aprovechando una fecha tan querida como el Día Internacional del Café", recalcó la lomense.

¿Cómo participar?

Los vecinos con ganas de participar de la Semana del Café deben tener en cuenta cómo será la dinámica. El 1° de octubre se darán a conocer las cafeterías participantes y sus beneficios a través de las distintas cuentas barriales que forman parte de la red @somostubarrio.

Para acceder a las promociones, los vecinos deberán elegir la promo a utilizar y acercarse al local mostrando la publicación de Somos.

En esta primera edición, la movida tendrá presencia en cada barrio con sus propias cafeterías, beneficios y vouchers, por lo que habrá distintas propuestas para descubrir a lo largo de la semana. "Si hay algo que tienen en común nuestros barrios es que siempre hay una cafetería donde encontrarse, charlar, trabajar, hacer una pausa o simplemente disfrutar de algo rico", comentaron desde la red Somos Tu Barrio.

Para saber más de la propuesta se recomienda seguir las redes sociales porque los descuentos van a ser para los seguidores de @somoslomasdezamora y tienen que comentar/mostrar que van por la publicación.