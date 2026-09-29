Detuvieron a una banda por el robo millonario en el centro de Lomas con la ayuda de un "entregador"

Tres presuntos delincuentes están detenidos por ser los presuntos integrantes de la banda delictiva acusada del robo millonario en una oficina ubicada dentro de un edificio de diez pisos sobre la calle José Ignacio Gorriti al 100, en la zona de Las Lomitas, ocurrido el 21 de julio pasado.

Fuentes judiciales informaron a La Unión que los autores materiales del asalto contaron con información clave para concretar el golpe, aportada por un cómplice que actuó como autor intelectual o "entregador".

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Según precisaron a este medio, el primer detenido se entregó en la sede de la fiscalía y, tras avanzar la investigación, quedó con prisión preventiva . Posteriormente, el 23 de septiembre pasado se realizaron nuevos allanamientos en Florencio Varela vinculados a los otros dos sospechosos, que también fueron detenidos.

La investigación quedó a cargo del fiscal Ricardo Silvestrini , de la UFI 11 de Lomas de Zamora , y los procedimientos fueron ordenados por el Juzgado de Garantías 3, a cargo de Gustavo Gaig .

Las imágenes de las cámaras de seguridad fueron claves para identificar a los autores del robo millonario.

La hipótesis del robo millonario

Los delincuentes se llevaron más de $3 millones en efectivo y una computadora, luego de reducir y atar al empleado que se encontraba en el lugar.

De acuerdo con la investigación, los asaltantes actuaron con rapidez y fueron directamente hacia el sector donde se encontraba guardado el dinero. Uno de ellos amenazó al empleado mientras su cómplice lo inmovilizaba con precintos.

Una vez que escaparon, dejaron al empleado atado y amordazado dentro de la oficina. Minutos después, el hombre logró desplazarse hasta pedir auxilio. Una vecina escuchó sus pedidos y le alcanzó una tijera para que pudiera cortar los precintos.

El robo millonario quedó grabado.

Según la hipótesis que manejan los investigadores, dos de los acusados serían quienes ingresaron al edificio y ejecutaron materialmente el robo. El tercer detenido, en tanto, habría cumplido otro rol dentro de la maniobra y sería quien aportó datos sobre el funcionamiento de la administración, la existencia del dinero y el lugar donde estaba guardado.

Este último aspecto resulta clave para la pesquisa, ya que los delincuentes fueron directamente hacia el sector donde se encontraba el efectivo y actuaron con información precisa sobre el lugar.

Las cámaras de seguridad fueron una de las principales herramientas para reconstruir el asalto y avanzar en la identificación de los sospechosos.