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17 de septiembre de 2026
¿Ajuste de cuentas?

Crimen de Aaron Lencina: recaratularon la causa y el detenido está más complicado

Nahuel Rojas, de 18 años, había quedado imputado por “homicidio simple” tras ser detenido en un boliche. Ahora pasó a ser investigado por “homicidio agravado”.

Aaron Lencina habría sido asesinado por un ajuste de cuentas.

Aaron Lencina habría sido asesinado por un ajuste de cuentas.

El crimen de Aaron Lencina, el adolescente de 15 años asesinado de un disparo en la cabeza durante un supuesto ajuste de cuentas en Ingeniero Budge, ahora es investigado bajo una nueva caratula que complica más la situación procesal del único detenido.

Según confiaron fuentes oficiales a La Unión, Nahuel Rojas, que había sido imputado por "homicidio simple", ahora pasó a ser investigado por "homicidio agravado" por pedido de la UFI 6 de Lomas de Zamora a cargo del caso.

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El cambio en la imputación representa un nuevo avance en una causa que comenzó el jueves 27 de agosto, cuando Aaron fue baleado en inmediaciones de Campana al 2800 y Juan Manuel de Lavardén, en Ingeniero Budge.

La víctima murió tras ser baleada en Ingeniero Budge.

La víctima murió tras ser baleada en Ingeniero Budge.

El crimen de Aaron Lencina

El adolescente recibió un disparo en la cabeza y fue trasladado de urgencia al Hospital Gandulfo, donde finalmente murió como consecuencia de las heridas.

Desde el comienzo de la investigación, los investigadores descartaron como principal hipótesis un intento de robo y orientaron las pesquisas hacia un posible conflicto personal.

Rojas, que permanecía prófugo, fue localizado días después por la madre de Aaron. La mujer lo encontró dentro de un boliche, lo sacó del lugar y lo entregó a los efectivos policiales que aguardaban en el exterior.

El joven quedó a disposición de la UFI 6 de Lomas de Zamora, mientras continúa la investigación para determinar las circunstancias del crimen y establecer la eventual participación de otras personas.

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