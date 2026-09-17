Turdera: se hizo viral cantando en el tren y llega por primera vez al escenario

Se va a presentar por primera vez en Casanegra Turdera y contó que tiene mucha expectativa porque no conoce la zona.

La historia de Pablo Lallana (42) en el mundo de la música comenzó desde muy chico. Descubrió que en su voz había un gran instrumento. Nació en Misiones , pasó por muchos lugares y escenarios hasta llegar a Buenos Aires donde tomó repercusión cuando se viralizó un video cantando en el tren. Este sábado se presenta en Turdera por primera vez.

"Canto desde chico y tengo formación musical desde los 10 años, cuando empecé a estudiar piano en la Escuela Superior de Música de Misiones. Después pasé por coros infantiles, juveniles y de adultos, y también estudié música en Buenos Aires", comenzó contando sobre su base artística de muy temprana edad.

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Respecto al canto lírico, contó que tiene alrededor de 10 años de experiencia profesional vinculada directamente al ámbito de la ópera y el canto coral. "Integré el Coro Estable del Centro del Conocimiento de Misiones, que trabaja en el Teatro Lírico de Posadas. Ahí tuve formación vocal permanente, trabajé con maestros y profesionales vinculados al Teatro Colón y al Teatro San Martín y participé en distintas producciones de ópera", relató sobre donde lo llevó su voz y además destacó que en 2017 se subió al escenario del Teatro Gran Rex, en la Manzana de las Luces y en el Palacio Libertad de CABA representando a la provincia de Misiones.

Después de muchos años trabajando dentro de estructuras más tradicionales, el artista de Misiones decidió salir a buscar su propio camino fuera de su provincia natal. "Viví un tiempo en Brasil, también pasé por Chile y finalmente llegué a Buenos Aires", destacó.

"Empecé cantando en la calle y después fui incorporando los trenes y el subte. Me gusta porque es un contacto muy directo con la gente: no hay escenario, no hay luces ni una sala preparada. Estoy ahí, frente a personas que simplemente estaban yendo a trabajar o volviendo a su casa, y de repente se encuentran con alguien cantando ópera", reflexionó sobre uno de los lugares públicos en el que más le gusta cantar.

Pero fue un video en TikTok el que se volvió viral que le cambió mucho todas sus expectativas: "A partir de ahí empezaron a seguirme miles de personas y también aparecieron nuevas propuestas".

"De andén a Casanegra Turdera"

Este sábado en el horario de 16 a 20 se va a poder apreciar en vivo todo el talento de Lallana en el espacio gastronómico y cultural, Casanegra ubicado en Reconquista 69, Turdera. Por primera vez se va a presentar en Lomas y contó que a él eso le genera mucha expectativa porque se trata de un lugar en el que nunca estuvo.

"Me parece muy interesante lo que está pasando. Llegué a Buenos Aires sin tener una estructura armada y fui construyendo mi camino a medida que aparecían oportunidades", dijo el artista y agregó que no conoce profundamente toda la zona de Lomas, pero "ser parte de una propuesta artística, también es una manera de conocer lugares nuevos y llegar a públicos diferentes. Si me invitan a cantar, voy con la misma actitud con la que canto en cualquier otro lugar: llevar mi música y ver qué sucede con la gente", adelantó sobre lo que espera de este sábado.

También aseguró que tiene muchas ganas de presentarse en Turdera porque le interesa que el público conozca las distintas partes de mi identidad artística. "No soy solamente un cantante de ópera tradicional", afirmó.

Sobre lo que va a apreciar el público que vaya este sábado a Casanegra, comentó: "Voy a presentar un show de canto lírico y crossover, mezclando varias canciones conocidas con una interpretación más cercana al público. Puedo pasar de Nessun dorma u O sole mio a canciones populares, románticas o incluso vinculadas al rock".

El profesionalismo del cantante apunta a que en su espectáculo haya canto, pero también presencia, interacción y algo de actuación. "Quiero que la gente que nunca fue a ver ópera pueda disfrutarla sin sentir que necesita conocer previamente el género", resaltó sobre su propia presentación.

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Lo que se viene de cara al futuro

Lallana se dedica 100% a la música: "No tengo otro trabajo convencional por fuera del ámbito artístico. Además de cantar en la calle, hago presentaciones privadas, cumpleaños, eventos y diferentes propuestas musicales. También tengo una trayectoria como músico: soy pianista, compositor y productor, y durante muchos años trabajé también en proyectos vinculados al género del rock", señaló.

Su talento y versatilidad a la hora de presentar un show asegura que el público se va a encontrar con un espectáculo único. "Para mí todo forma parte de la misma profesión: vivir de la música, aunque las formas en que aparece el trabajo sean diferentes".

Sobre lo que espera de su carrera de cara al futuro detalló que siempre trabaja para poder vivir plenamente de su carrera artística y llevar su música a distintos lugares. "Me gustaría grabar y editar mi propio material, hacer espectáculos grandes y viajar cantando. También, me interesa mucho desarrollar esa mezcla entre lo lírico, lo popular y el rock que forma parte de mi identidad", profundizó.

Sin ganas de encerrarse en ser sólo un cantante lírico, Lallana apunta alto, no quiere etiquetas y así lo menciona: "Quiero poder cantar una noche ópera y otra noche hacer un espectáculo completamente diferente y que ambas cosas sigan siendo reconocibles como parte de mi carrera".

Pero de todo su trabajo musical confesó que lo que más le gusta es el contacto con la gente, "sobre todo cuando los sorprendo como pasa en el tren que de repente se encuentran conmigo". Esa sensación grata de sorpresa en la cara de cada persona es lo que más disfruta este artista: "En la calle me pasa constantemente: alguien viene caminando, escucha una voz que no esperaba escuchar ahí, se queda, empieza a filmar, llama a otra persona y durante unos minutos se genera algo".

El desafío de la preparación siempre está presente

Transformar momentos cotidiano es lo que más disfruta el oriundo de Misiones porque considera que la música pueda transformar cualquier situación en algo especial. "Disfruto muchísimo el desafío de cantar. Después de tantos años de formación, todavía me gusta estudiar una canción, trabajarla y encontrarle una manera propia de interpretarla", contó con total sinceridad sobre ese instrumento que es su voz que también tiene que seguir ejercitando.

Como su amor por el tren es un desafío que no quiere dejar olvidado, contó que está coordinando en el tren de la línea Mitre hacer un show especial para recibir la Primavera. "Queremos juntar a la gente en el hall principal con piano y cantantes liricos invitados a la gorra", adelantó.

Para conocer más del artista hay que seguirlo en las redes sociales. Instagram: @tenorliricoar, TikTok: @tenorliricoar y también se puede enviar un mensaje privado.