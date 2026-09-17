La historia del Campito de las Vírgenes del Parque Finky: una promesa que se convirtió en realidad

El Parque Finky guarda una historia que nació de una promesa y del trabajo en conjunto de vecinos de Turdera . Gustavo Cadario creó en 2002 el Jardín de las Vírgenes, un espacio de culto que busca recuperar y poner en valor.

En el 2000 Cadario se encontraba desempleado y mientras observaba aquel sector del Parque Finky, contó que "creyó ver como algunas vírgenes salían de la tierra", afirma un vídeo difundido en Instagram por Fabián Explora .

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A partir de la experiencia, decidió hacer una promesa: si conseguía trabajo, construiría en ese lugar un espacio dedicado a distintas vírgenes, un jardín de vírgenes. Tiempo después pudo cumplir con su promesa y comenzó a trabajar en el proyecto junto a vecinos de la zona que colaboraron con dinero, materiales y esfuerzo. Entre todos levantaron las bases y las ermitas, consiguieron las imágenes y construyeron una gran cruz de madera, en 2003 el lugar fue inaugurado.

El Jardín de las Vírgenes se encuentra en el Parque Finky, junto al paso peatonal que conecta ambos lados de Turdera, cerca del cruce conocido como "Las Virgencitas" .

El espacio cuenta con una cruz de madera y pedestales donde se colocaron nueve imágenes de la virgen: Nuestra Señora de Luján, Schoenstatt, María Desatanudos, Nuestra Señora del Rosario de Pompeya, Rosa Mística, Virgen de Itatí, Nuestra Señora de Fátima, Inmaculado Corazón de María y Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás. Durante años fue escenario de misas, encuentros de oración; algunos vecinos se acercaban a rezar el Rosario y realizar sus pedidos.

El espacio cuenta con una cruz de madera y pedestales donde se colocaron nueve imágenes de la virgen.

Los recuerdos de los vecinos

Con el paso del tiempo, el Campito de las Vírgenes quedó marcad en la memoria de diferentes vecinos de la zona. "Hace unos años, los días sábado iba a rezar el Rosario. Gustavo Cadario me invitó", recordó Adriana Iturre a través de los comentarios en un reel que recuperó la historia del lugar.

La publicación también despertó recuerdos vinculados a los primeros años del parque, Mica Chaves señaló que, según tiene entendido su abuelo colaboró en la construcción de la cruz ya que era carpintero y participaba activamente en la mutual del barrio.

Fue inaugurado en 2003.

El desafío de recuperar el espacio

Actualmente, el Campo de las Vírgenes atraviesa un marcado deterioro, según los videos difundidos varias imágenes desaparecieron, mientras que los vidrios y las ermitas presentan signos del paso del tiempo y falta de mantenimiento. Frente a esta situación, Gustavo volvió a ponerse en contacto con los vecinos que colaboraron y el objetivo es comenzar en octubre con tareas para ponerlo en valor.