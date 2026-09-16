Santiago del Moro palpitó la final de Gran Hermano: "Cabeza a cabeza"

En la previa de la final de Gran Hermano Generación Dorada , entre Flor Abraham y Yipio , Santiago del Moro charló con Georgina Barbarossa para contar detalles de la definición del reality de Telefe y para ir palpitando la instancia decisiva.

"Nunca tuvimos una final así. Hay casi 20 millones de votos, es histórico esto para el formato. Se habla mucho de este cabeza a cabeza, pero aún no hay una ganadora", dijo Santiago del Moro sobre el desenlace de Gran Hermano.

Al momento de analizar el juego, Santiago del Moro fue contundente sobre los criterios que maneja la audiencia al votar a sus favoritos y adelantó que la votación está “cabeza a cabeza”.

"Este no es un juego de gente buena ni de valores, el público premia lo que le gusta. Tenemos a dos jugadoras muy fuertes. Ninguna es más débil. Las dos tienen sus vulnerabilidades y fortalezas", sostuvo en la charla con Georgina Barbarossa.

Las diferencias entre las finalista de Gran Hermano

Santiago del Moro enfatizó en las marcadas diferencias de las finalistas, Sol Abraham y Yipio: "Llegaron hasta acá después de mucho recorrido. Ellas dos son dos jugadoras para nada parecidas y es lo lindo y atractivo de esta final. No sabemos qué puede llegar a pasar. Esta noche va a ser una fiesta".

"Este fue el Gran Hermano más criticado de todos. Los que van marcando el pulso de la temporada son la gente. Las dos son mujeres muy fuertes. Es un juego, que gane la mejor", sentenció el conductor de Gran Hermano.