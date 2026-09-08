Yanina Zilli fue eliminada de Gran Hermano y quedan cuatro finalistas

La esperada final de Gran Hermano Generación Dorada continúa en su último tramo y Yanina Zilli abandonó la casa en la gala de eliminación. Lo hizo por decisión del público de Telefe tras ser la jugadora con menos votos positivos para ganar la competencia.

Antes de la despedida, Santiago del Moro informó en vivo y por orden aleatorio que seguían en el reality Yisela “Yipio” Pintos, Luana Fernández y Sol Abraham.

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Al momento de la revelación final del conductor, Luana Fernández y Sol Abraham se pusieron del lado de Yanina Zilli y Yipio del de Charlotte Caniggia, la última en sobrevivir a la gala.

Yanina Zilli se fue de Gran Hermano 2026 después de 197 días de aislamiento. Entró el 23 de febrero y nunca había salido. La icónica exvedette que tuvo su estrellato en los ‘90 volvió a estar en boca de todos gracias a la personalidad que demostró en el reality.

Su despedida de Gran Hermano

Fiel a su estilo, Yanina Zilli no dejó que la noticia de su eliminación empañe el carácter que mostró en la casa y se marchó por la puerta grande, obviamente cantando “Flowers”.

Yanina Zilly apenas recibió el 2.1% de los votos en la placa positiva en la que el público decide quién quiere que gane Gran Hermano Generación Dorada.

"¡Jugando! ¡Jugando! ¡Jugando!", exclamó tras conocer la decisión. "Las abandono. Gracias a Telefe, a la gente, a todos", sumó, efurónica, al decirle "adiós" a sus compañeras.

A los pocos minutos, antes de cruzar la puerta y volver al mundo exterior, Yanina Zilli le deseó suerte a Sol Abraham, que suena fuerte para convertirse en la campeona de esta edición. "¡Ganalo Sol!", gritó y dejó la casa.