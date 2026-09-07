Wanda Nara confesó qué hizo con las fotos íntimas que le mandaba a Mauro Icardi

Wanda Nara mantuvo una interacción con sus seguidores y sorprendió al confesar qué fue lo que hizo con las fotos íntimas que le mandaba a Mauro Icardi, cuando el futbolista era su pareja. También reconoció que decidió publicar las imágenes para evitar que se filtren.

"Hace tiempo que subí a Only todas las fotos hot que le mandaba a mi ex, por miedo a que se filtren. Preferí anticiparme y hacerlas dinero", confesó Wanda Nara a sus más de 17 millones de seguidores.

En otro de sus diálogos con sus seguidores, habló sobre la situación actual con sus dos ex y los hijos que comparten, en medio del escándalo por su público cruce con Maxi López por sus declaraciones en PH Podemos hablar y tras solicitar la suspensión de la responsabilidad parental de Mauro Icardi.

Ante la consulta de cómo están sus hijos y ella, la conductora expresó: "Los nenes con Max estos días, las nenas con Mau hasta que empiece a trabajar. Yo súper bien haciendo valijas".

Cuánto cuestan las imágenes de Wanda Nara en Onlyfans

Hace ya más de un año que Wanda Nara se abrió una cuenta en Onlyfans, en la que decide mostrar "su lado más caro del deseo" con al menos 234 publicaciones, que reúnen 90 mil me gusta en total, de acuerdo a los números que muestra la página.

Por este mes, Wanda Nara deja acceder a sus fotos más íntimas al bajo costo de US$4 por un mes de duración. El monto va incrementando de acuerdo al tiempo elegido de suscripción, pero todos tienen un descuento activo.