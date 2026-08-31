La firme respuesta de Maxi López a las acusaciones de Wanda Nara

A pesar de haber entablado una buena relación a lo largo de los años, Wanda Nara y Maxi López volvieron a protagonizar un cruce público tras las polémicas declaraciones del exfutbolista en PH Podemos hablar , donde habló sobre sus experiencias sexuales en Rusia.

Maxi López no omitió detalles al compartir cómo fueron sus vivencias en el continente europeo. “Tenía un amigo que era un gran organizador de eventos y puedo decir que fueron las fiestas más random en las que estuve en mi vida. Y ahí pasaba todo, había de todo”, contó en el ciclo de Telefe.

Tras confesar en el ciclo de Andy Kusnetzoff que había sido partícipe de fiestas sexuales, orgías y de haber probado con "dominadoras", Wanda Nara estalló en sus redes al ver cómo su expareja hablaba sobre "sus infidelidades" tan libremente.

"Te recuerdo que llegaste a Rusia casado conmigo", decía el descargo de Wanda Nara . Si bien dijo que "se las perdonó", la conductora no supo cómo procesar la nueva información sobre las situaciones de las cuales ella no estaba enterada.

"También te lo perdono, Max. Solo que me faltaban en la cuenta estas anécdotas sexuales contaste ayer, fueron más de que, por lo que una vez. Cuando te cruce, te cacheteo yo por estas de las que no me había enterado. Las demás ya te las cobré", sentenció Wanda Nara en las redes sociales.

La respuesta de Maxi López

También a través de las redes sociales, Maxi López negó que sus anécdotas hayan sido cuando ambos estaban en pareja. "No suelo responder cuestiones personales públicamente, pero en este caso corresponde aclarar algo simple: los hechos a los que se hace referencia ocurrieron antes de que nos conociéramos, Solange", aclaró el exfutbolista.

"No estabas en mi vida y mucho menos estábamos casados. El pasado no se puede reescribir según el momento. Por respeto a nuestros hijos, no voy a entrar en provocaciones ni en detalles privados", aseguró en otro tramo de su descargo.

En ese sentido, le recordó a Wanda Nara que ambos conocen bien la historia que vivieron: "Cada uno sabe lo que vivió y cuándo lo vivió, y cuando te conocí, lo que publicó tu ex, lo atravesamos juntos. Yo elegí seguir adelante", cerró.