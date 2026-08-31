Qué dijo Migue Granados sobre los rumores de su salida de Olga

Migue Granados habló de su presente en Olga.

A tres años de crear Olga, Migue Granados habló sobre su futuro luego de las versiones que indicaban que el ciclo Soñé que volaba llegaría a su fin y que el conductor habría puesto a la venta su parte accionaria en el canal de streaming.

“No vendí Olga, cuando sea así lo voy a contar muy alegremente. No sé de dónde lo sacaron. Cuando sea, no voy a mantener el silencio. No es nada malo. Es un negocio... No sucedió todavía”, le dijo Migue Granados a un móvil de Infama, en América TV.

MIGUE GRANADOS HABLÓ DE LA POSIBLE VENTA DE SU STREAM#Infama @_MarcelaTauro @JotaxTV pic.twitter.com/Mo8V3mGEA1 — América TV (@AmericaTV) August 30, 2026 De todos modos, Migue Granados no descartó la posibilidad de vender su parte de Olga en el futuro: “Yo siempre expreso que me gustaría que pase porque soy un mercenario. Pero cuando sea lo voy a contar”.

Los nuevos proyectos de Migue Granados Mientras que con respecto de su futuro laboral, Migue Granados aseguró que seguirá trabajando en Olga, aunque adelantó que podría ser con un nuevo formato. “Yo voy a seguir laburando acá. Seguramente, otro programa. Amo este lugar. Lo armé cuando éramos cuatro”, afirmó el conductor sobre lo que vendrá.

Migue Granados habló de todo. “Este año dijimos que era la última temporada, para hacer algún cambio. Barajar y dar de nuevo. Hacer cosas nuevas para refrescarse un poco, pero no hay nada negativo. Estamos felices. Es un año hermoso este. Nos estamos riendo muchísimo”, respondió Migue Granados sobre el tema.

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