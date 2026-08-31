lunes 31 de agosto de 2026
Escribinos
31 de agosto de 2026
Sin vueltas.

Qué dijo Migue Granados sobre los rumores de su salida de Olga

Migue Granados habló sobre las versiones que indicaban que iba a vender una parte de Olga y adelantó sus nuevo proyectos laborales.

Migue Granados habló de su presente en Olga.&nbsp;

Migue Granados habló de su presente en Olga. 

A tres años de crear Olga, Migue Granados habló sobre su futuro luego de las versiones que indicaban que el ciclo Soñé que volaba llegaría a su fin y que el conductor habría puesto a la venta su parte accionaria en el canal de streaming.

“No vendí Olga, cuando sea así lo voy a contar muy alegremente. No sé de dónde lo sacaron. Cuando sea, no voy a mantener el silencio. No es nada malo. Es un negocio... No sucedió todavía”, le dijo Migue Granados a un móvil de Infama, en América TV.

Lee además
Laurita Fernández llega a Olga. 
Se las trae.

Qué divertido programa conducirá Laurita Fernández en Olga
Eial Moldavsky se fue de Olga. 
Hasta pronto.

Así fue la emotiva despedida de Eial Moldavsky de Olga

De todos modos, Migue Granados no descartó la posibilidad de vender su parte de Olga en el futuro: “Yo siempre expreso que me gustaría que pase porque soy un mercenario. Pero cuando sea lo voy a contar”.

Los nuevos proyectos de Migue Granados

Mientras que con respecto de su futuro laboral, Migue Granados aseguró que seguirá trabajando en Olga, aunque adelantó que podría ser con un nuevo formato. “Yo voy a seguir laburando acá. Seguramente, otro programa. Amo este lugar. Lo armé cuando éramos cuatro”, afirmó el conductor sobre lo que vendrá.

Migue Granados habló de todo.

Migue Granados habló de todo.

“Este año dijimos que era la última temporada, para hacer algún cambio. Barajar y dar de nuevo. Hacer cosas nuevas para refrescarse un poco, pero no hay nada negativo. Estamos felices. Es un año hermoso este. Nos estamos riendo muchísimo”, respondió Migue Granados sobre el tema.

Temas
Seguí leyendo

Qué divertido programa conducirá Laurita Fernández en Olga

Así fue la emotiva despedida de Eial Moldavsky de Olga

Migue Granados confesó por qué no se saca la remera en la playa

La firme respuesta de Maxi López a las acusaciones de Wanda

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Miguel Zavaleta tenía 71 años.  video
Adiós a un grande.

Murió el cantante Miguel Zavaleta, líder de Suéter

Las más leídas

Te Puede Interesar

Migue Granados habló de su presente en Olga. 
Sin vueltas.

Qué dijo Migue Granados sobre los rumores de su salida de Olga