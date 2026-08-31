lunes 31 de agosto de 2026
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31 de agosto de 2026
Conmovedor.

El emotivo posteo de Gustavo Conti a tres años de la muerte de Silvina Luna

Gustavo Conti recordó a su amiga Silvina Luna con una publicación en las redes sociales. La ex Gran Hermano falleció el 31 de agosto de 2023.

Gustavo Conti y Silvina Luna, grandes amigos.&nbsp;

Gustavo Conti y Silvina Luna, grandes amigos. 

"Hoy 3 años ya gordita hermosa. El tiempo pasa, tan rápido pero nunca te fuiste, todos los días rezo por vos y recuerdo lo inmensamente que fuiste siempre. Solamente recuerdos, sonrisas y todo lo lindo que vivimos nosotros", comenzó Gustavo Conti el mensaje que le dedicó a Silvina Luna.

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Y siguió con otras sentidas palabras: "Amor, alegría y sobre todo la calidad de persona que te destacaba de un ser humano común. Hoy deseo de que estés en paz, aunque me deje gusto a poco no saber nada nuevo vos. Siempre presente, Silvina".

El posteo de Gustavo Conti.

El posteo de Gustavo Conti.

Gustavo Conti y Silvina Luna, grandes amigos

Gustavo Conti y Silvina Luna se conocieron en Gran Hermano 2011. Junto a Ximena Capristo siguieron alimentando esa amistad a lo largo de los años. La pareja la acompañó en su enfermedad y se mantuvieron a su lado hasta los últimos días.

Para Silvina Luna fueron años de padecer las consecuencias de la intervención realizada por Aníbal Lotocki. Las complicaciones derivadas de aquel procedimiento fueron deteriorando progresivamente su organismo y terminaron provocándole graves problemas renales.

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