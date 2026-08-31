Ya son 176 los femicidios registrados en Argentina durante 2026: uno cada 33 horas

En Argentina ya se registraron 176 femicidios durante 2026 , según un informe del Observatorio MuMaLá difundido este lunes. Los datos corresponden al período comprendido entre el 1° de enero y el 31 de agosto y muestran que la cantidad de víctimas ya superó la registrada durante todo 2025.

Los casos representan, en promedio, un crimen cada 33 horas. El relevamiento contempla distintas modalidades de violencia letal contra mujeres y personas de la comunidad travesti-trans.

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El informe también advierte sobre las fallas en los mecanismos de protección. Solo el 11% de las víctimas había realizado una denuncia ante la Justicia. Al mismo tiempo, el 75% contaba con una orden de restricción contra su agresor y el 12% tenía botón antipánico.

El método más utilizado para femicidios

Las armas de fuego fueron utilizadas en el 32% de los casos, mientras que las armas blancas representaron el 24%. También se registraron muertes por asfixia (13%) y golpes (11%).

La edad promedio de las víctimas fue de 39 años. Entre ellas había 16 niñas y adolescentes y 17 adultas mayores. En tanto, la edad promedio de los femicidas fue de 41 años.

El relevamiento de MuMaLá señala además que 132 niños y adolescentes quedaron sin sus madres como consecuencia de estos crímenes. Por tasa de femicidios, las provincias de Santiago del Estero (1,7), Santa Fe (1,6) y Catamarca (1,4) aparecen con los registros más elevados del país.

Desde el Observatorio cuestionaron la falta de políticas de prevención y reclamaron al Estado nacional la recuperación de recursos destinados a abordar la violencia de género. En ese sentido, exigieron “la restitución de los presupuestos, las estructuras funcionales y las iniciativas que garantizan el derecho a vivir libres y sin miedo”.