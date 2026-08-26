Estados Unidos suspende las citas para la solicitud de visas en todo el mundo

Estados Unidos suspendió las citas para la tramitación de visas.

Estados Unidos suspendió temporalmente las citas para la tramitación de visas para inmigrantes en sus embajadas y consulados de todo el mundo, según confirmó el Departamento de Estado. La medida está vinculada con una capacitación global del personal consular que no tiene fecha de finalización.

De esta forma, buscan reforzar la evaluación de los pedidos y detectar a solicitantes considerados susceptibles de depender de prestaciones públicas. La suspensión afecta a trámites de residencia permanente por motivos familiares y laborales en el exterior. La medida se tomó en el marco de la campaña de represión ‌migratoria que está llevando a cabo el presidente republicano Donald Trump durante su segundo mandato ‌en la Casa Blanca.

Según informó Financial Times, algunos solicitantes de visados de inmigración ya recibieron correos electrónicos en los que se les comunicó la reprogramación de sus entrevistas. Las autoridades señalaron que las nuevas fechas serán notificadas posteriormente.

Más controles sobre los visados La medida se conoce en un contexto de endurecimiento de la política migratoria estadounidense. Durante su segundo mandato, Trump impulsó deportaciones y distintas restricciones que también alcanzaron a personas que intentan ingresar legalmente al país.

El Departamento de Estado anunció además que revocará visas de negocios y turismo de extranjeros que ingresaron como visitantes de corta duración y posteriormente solicitaron asilo. Las nuevas disposiciones se suman a aumentos de tasas para determinados visados laborales y a otras restricciones aplicadas durante la administración Trump.

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