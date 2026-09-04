Arde Gran Hermano: Sol les dijo de todo a Luana Fernández y Yanina Zilli

La casa Gran Hermano Generación Dorada no tiene paz en la etapa final del reality de Telefe y se generó una discusión escandalosa entre las tres de las finalistas. Todo ocurrió con Sol Abraham diciéndoles de todo a Luana Fernández y a Yanina Zilli.

Sol Abraham se acercó a sus compañeras para comentarles que se quedó pensando en la salida de Mariela Prieto, y que entonces decidió comunicarles “las cosas que piensa de los dos”.

“A pesar de que Mariela siempre estuvo en la vereda de enfrente, jugó con Emanuel, creo que la dejaron sola. Yo tengo orejas en la espada y acá las paredes son finas, y yo escucho comentarios de ustedes dos constantemente en mi contra”, sostuvo Sol Abraham ante Luana Fernández y Zilli Zilli , para luego enumerar lo que tenía para criticar de cada una.

Sol Abraham tildó a Yanina Zilli de “panqueque” y le auguró que saldrá de la casa de Gran Hermano con “una imagen lamentable”, en especial porque trató de responsabilizarla del conflicto que tuvo con Martín Rodríguez , siendo acusada de haberse metido entre ellos dos.

Con respecto a Luana Fernández, Sol Abraham se metió con los vínculos que ella tuvo con sus compañeros de convivencia. “Te faltó dignidad. Te le regalaste a todos los hombres de la casa. ¿No te llamó la atención que ninguno te haya dado bola? Quizás fue por tus actitudes, tenés que tener un poco más de dignidad”, disparó contra su compañera de Gran Hermano.

“Ustedes tienen una concepción horrible de que si una mujer llega a algún lugar es porque a alguien se le regaló. Ustedes sí pueden tener buena onda con hombres, pero si lo hago yo es porque estoy histeriqueando, ¿eso no hablará de la inseguridad de ustedes?”, continuó Sol Abraham.

Sol Abraham armó un escándalo en Gran Hermano.

Luana Fernández le contestó recordándole que salió de la casa de Gran Hermano y la acusó de “haber sacrificado a Pincoya” en la última placa antes de la final.

“Soy feliz con no haber salido nunca de la casa y no saber nada del afuera. Yo prefiero que me quieran y no que me odien, como a ella que la odia todo el mundo”, sentenció Luana Fernández para echar más leña al fuego.