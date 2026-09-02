miércoles 02 de septiembre de 2026
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2 de septiembre de 2026
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La ex Gran Hermano Luciana Martínez fue absuelta tras ser acusada de "viuda negra"

Luciana Martínez, ex Gran Hermano, fue absuelta por la Justicia y publicó un contundente descargo en las redes sociales. Cierro esta etapa en paz", expresó.

Luciana Martínez, absuelta.&nbsp;

Luciana Martínez, absuelta. 

La bailarina había sido detenida marzo de este año cuando se la acusó de robo a un turista en un hotel ubicado en el barrio porteño de Palermo. En aquel entonces, se ordenó la liberación de la imputada siguiendo unas reglas de conducta dictadas por la Justicia.

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Las mismas le exigían no obstaculizar la investigación, mantenerse en contacto con el Tribunal durante la tramitación de la causa el primer día hábil de cada mes y no acercarse al denunciante, Bradley James Varela.

El posteo de la ex Gran Hermano Luciana Martinez.

El posteo de la ex Gran Hermano Luciana Martinez.

El descargo de Luciana Martínez

Luciana Martínez compartió una breve reflexión sobre lo que fueron estos meses, mientras la causa se investigaba en la Justicia, en la que anunció el fin de la misma: "1° de septiembre. Empieza un nuevo mes y también una nueva etapa para mí".

"Hoy puedo decir, con tranquilidad, que fui absuelta", confirmó en sus redes sociales el fallo de la Justicia que finalmente la liberó de culpa y cargo.

"Me presenté ante la Justicia, y atravesé el proceso como correspondía. Después de todo lo que se dijo, hoy elijo quedarme con una sola cosa: la verdad siempre encuentra su camino", reflexionó.

Después de ser señalada como "viuda negra" durante meses, la ex Gran Hermano celebró el fallo de la justicia: "Cierro esta etapa en paz".

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