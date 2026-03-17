El video que complica a Luciana Martínez, la ex Gran Hermano 2025 acusada de viuda negra

El caso de Luciana Martínez , exparticipante de Gran Hermano 2025 , acusada de cometer un robo con la modalidad de viuda negra a un turista estadounidense, sumó un video que se convirtió en un elemento clave en la investigación que podría complicar su situación judicial.

Se trata de un video de las cámaras de seguridad que ya forma parte de la investigación por el presunto robo a un turista en el barrio de Palermo.

Otra versión. Desmiente todo: la versión del abogado de la ex Gran Hermano Luciana Martínez

“Estas cámaras muestran cómo llegan al tercer piso de ese hotel y también cómo por el balcón caen prendas. Aparentemente ellos, los acusados, van arrojando a la vereda prendas de la víctima. Recordemos que la víctima denunció haber sido víctima justamente de viuda negra, que ella y su representante con esa modalidad le robaron”, contaron en Arriba Argentinos.

LUCIANA DE GH CON EL TURISTA YANKI Y EL MANAGER: VERSIONES CRUZADAS Y UN PEDIDO DE LIBERTAD: ASÍ ENTRARON AL DEPARTAMENTO - La defensa sostiene que no hubo robo ni drogaron al turista. - En su indagatoria, Luciana contó que el turista la abusó. pic.twitter.com/ZzHDGVM9iD

Las imágenes analizadas por los investigadores corresponden al hotel donde Luciana Martínez ingresó junto a su mánager, Cristian Wagner , y un turista estadounidense que luego radicó la denuncia.

Embed "HUBO UNA PELEA Y EL TURISTA ME TIRÓ COSAS MÍAS Y DE ÉL. LAS JUNTÉ Y SE LAS DEVOLVÍ", DECLARÓ EL MANAGER DE LUCIANA

- Cristian Wagner contó que peleó con el turista y que éste le arrojó de todo, incluso una mochila del estadounidense.

- "Junté todo, volví y se lo devolví" pic.twitter.com/HIw6PplOav — Vía Szeta (@mauroszeta) March 17, 2026

En los videos se los ve caminando por el pasillo del tercer piso antes de entrar a la habitación donde, de acuerdo a la acusación, compartieron bebidas alcohólicas.

Otro de los registros, captado desde el exterior del edificio, muestra cómo distintas prendas son arrojadas desde una ventana hacia la calle, una escena que ahora resulta clave para reconstruir lo ocurrido.

Luciana Martinez2

Qué dice la defensa de Luciana Martínez

El denunciante aseguró que fue drogado, lo que encuadraría en la modalidad conocida como “viuda negra”. Sin embargo, la defensa de Luciana Martínez sostiene una versión completamente distinta. Su abogado, Carlos Telledín, indicó que la joven denunció haber sido víctima de abuso.

Tanto la ex Gran Hermano 2025 como Cristian Wagner ya prestaron declaración ante la Justicia y solicitaron recuperar la libertad mientras avanza la causa.