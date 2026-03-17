martes 17 de marzo de 2026
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17 de marzo de 2026
La causa.

El video que complica a Luciana Martínez, la ex Gran Hermano 2025 acusada de viuda negra

Un video registrado por cámaras de seguridad complica la situación judicial de Luciana Martínez, la ex Gran Hermano 2025 acusada de viuda negra.

Luciana Martínez, complicada.&nbsp;

Luciana Martínez, complicada. 

El caso de Luciana Martínez, exparticipante de Gran Hermano 2025, acusada de cometer un robo con la modalidad de viuda negra a un turista estadounidense, sumó un video que se convirtió en un elemento clave en la investigación que podría complicar su situación judicial.

Se trata de un video de las cámaras de seguridad que ya forma parte de la investigación por el presunto robo a un turista en el barrio de Palermo.

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“Estas cámaras muestran cómo llegan al tercer piso de ese hotel y también cómo por el balcón caen prendas. Aparentemente ellos, los acusados, van arrojando a la vereda prendas de la víctima. Recordemos que la víctima denunció haber sido víctima justamente de viuda negra, que ella y su representante con esa modalidad le robaron”, contaron en Arriba Argentinos.

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En los videos se los ve caminando por el pasillo del tercer piso antes de entrar a la habitación donde, de acuerdo a la acusación, compartieron bebidas alcohólicas.

Otro de los registros, captado desde el exterior del edificio, muestra cómo distintas prendas son arrojadas desde una ventana hacia la calle, una escena que ahora resulta clave para reconstruir lo ocurrido.

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Qué dice la defensa de Luciana Martínez

El denunciante aseguró que fue drogado, lo que encuadraría en la modalidad conocida como “viuda negra”. Sin embargo, la defensa de Luciana Martínez sostiene una versión completamente distinta. Su abogado, Carlos Telledín, indicó que la joven denunció haber sido víctima de abuso.

Tanto la ex Gran Hermano 2025 como Cristian Wagner ya prestaron declaración ante la Justicia y solicitaron recuperar la libertad mientras avanza la causa.

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