Siguen las actividades en Lomas por el Día del Animal: hoy habrá un importante evento

Por el Día del Animal , en Lomas de Zamora se están haciendo actividades organizadas por el Municipio para cuidar la salud y promover un cuidado responsable .

Más de 80 perros y gatos fueron castrados de forma gratuita a través un operativo especial en el CGM Albertina a cargo de los profesionales del Hospital de Animales . A su vez, desde la Secretaría de Ambiente entregaron mantas que fueron confeccionadas con telas recuperadas mediante un trabajo a cargo de instituciones barriales y en articulación con la Secretaría de Mujeres, Géneros y Diversidades .

Vecinas y vecinos que llevaron a castrar a sus animales destacaron la importancia de que los operativos sean gratuitos, ya que representan una ayuda económica dado lo costoso que resulta acudir a una veterinaria privada para este tipo de cirugías.

La castración brinda muchos beneficios como el aumento de la esperanza de vida, la prevención de enfermedades (tumores, infecciones, cáncer y quistes), la sobrepoblación y las conductas no deseadas como peleas y fugas.

Para fortalecer la atención veterinaria en los barrios, el Municipio incorporó un vehículo equipado con quirófano, consultorios, camilla y bachas. "Vecinas y vecinos nos venían planteando la necesidad de que los animales sean atendidos en sus barrios. Hoy, eso es una realidad ya que contamos con un trailer completamente equipado y con capacidad para realizar dos cirugías en simultáneo, además de los servicios de vacunación y desparasitación", destacaron.

El año pasado realizaron 22.645 castraciones gratuitas y superaron los números de 2024 cuando hicieron un total de 14.953 intervenciones quirúrgicas, lo que representa un incremento de 7.692 castraciones en el transcurso de un año.

Se viene el encuentro por el Día del Animal en la Plaza Grigera

Este sábado, de 15 a 19, en la Plaza Grigera (Av. Hipólito Yrigoyen 8700) se realizará un Encuentro por los Animales con varios servicios gratuitos como vacunación antirrábica, desparasitación y entrega de turnos para castraciones. También habrá feria de proteccionistas, stands de Ambiente Lomas y Lomas Lee en Comunidad, pintura en vivo por el muralista Agustín Strunz, camino de adoptación y punto de donaciones.

En paralelo, se desarrollará un ciclo de charlas con especialistas sobre temas como educación en derechos de los animales y Ley Empatía, recuperación textil, educación canina y cuidados veterinarios.

Como cierre, a las 18.30 se realizará la lectura de un manifiesto por los animales junto a un minuto de silencio -para el que se invita a los asistentes a llevar una vela- y a las 19 tendrá lugar la entrega de donaciones y un sorteo de la obra de Strunz.