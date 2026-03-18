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18 de marzo de 2026
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Luciana Martínez de Gran Hermano 2025, tras ser excarcelada: "No soy viuda negra"

Luciana Martínez de Gran Hermano 2025 fue excarcelada y negó las acusaciones en su contra. Tendrá que cumplir con determinadas medidas.

Luciana Martínez recuperó la libertad.&nbsp;

Luciana Martínez recuperó la libertad. 

La Justicia le otorgó la excarcelación a Luciana Martínez, la ex Gran Hermano 2025 que estaba detenida en el barrio porteño de Chacarita acusada de robarle a un turista estadounidense bajo la modalidad de viuda negra en un hotel de Palermo.

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En la misma línea, la influencer calificó sus días aprehendida como “una pesadilla”: “Creo en Dios, tengo mucha fe y recé, sobre todo, para que todo saliera bien. Tengo un equipo de abogados que hizo que todo fuera bien y se los agradezco”, destacó.

Además, enfrentó las acusaciones que la catalogan como “viuda negra”, negando haber sido partícipe del delito: "No puedo hablar de la causa, pero no soy viuda negra. Es todo mentira."

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Luciana Martinez de Gran Hermano 2025.

Luciana Martinez de Gran Hermano 2025.

La reglas que deberá cumplir Luciana Martínez

Para cumplir con la excarcelación, la Justicia le impuso a Luciana Martínez una serie de reglas de conducta que tendrá que seguir adelante.

Por ejemplo, deberá someterse al procedimiento y no obstaculizar la investigación, mantenerse en contacto con el tribunal durante la tramitación de la causa el primer día hábil de cada mes y no podrá acercarse al denunciante Bradley James Varela.

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