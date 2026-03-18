Luciana Martínez de Gran Hermano 2025, tras ser excarcelada: "No soy viuda negra"

La Justicia le otorgó la excarcelación a Luciana Martínez, la ex Gran Hermano 2025 que estaba detenida en el barrio porteño de Chacarita acusada de robarle a un turista estadounidense bajo la modalidad de viuda negra en un hotel de Palermo.

Minutos después de conseguir su libertad, Luciana Martínez habló sobre su situación judicial con un móvil de Los Profesionales de Siempre , en El Nueve, dando su versión de los hechos.

Otra versión. Desmiente todo: la versión del abogado de la ex Gran Hermano Luciana Martínez

“Estoy muy bien. Solo quiero llevar tranquilidad a mi familia y a quienes me siguen y apoyan”, contó la ex Gran Hermano 2025 luego de recuperar la libertad.

En la misma línea, la influencer calificó sus días aprehendida como “una pesadilla”: “Creo en Dios, tengo mucha fe y recé, sobre todo, para que todo saliera bien. Tengo un equipo de abogados que hizo que todo fuera bien y se los agradezco”, destacó.

Además, enfrentó las acusaciones que la catalogan como “viuda negra”, negando haber sido partícipe del delito: "No puedo hablar de la causa, pero no soy viuda negra. Es todo mentira."

image Luciana Martinez de Gran Hermano 2025.

La reglas que deberá cumplir Luciana Martínez

Para cumplir con la excarcelación, la Justicia le impuso a Luciana Martínez una serie de reglas de conducta que tendrá que seguir adelante.

Por ejemplo, deberá someterse al procedimiento y no obstaculizar la investigación, mantenerse en contacto con el tribunal durante la tramitación de la causa el primer día hábil de cada mes y no podrá acercarse al denunciante Bradley James Varela.