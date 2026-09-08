martes 08 de septiembre de 2026
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8 de septiembre de 2026
Modernización.

La obra de renovación integral de la Peatonal Laprida está casi lista: los detalles

La obra de remodelación de la peatonal Laprida en Lomas superó el 90% y suma veredas, espacios verdes, iluminación y mejor accesibilidad.

La obra de renovación integral de la Peatonal Laprida.

La obra de renovación integral de la Peatonal Laprida.

La obra de renovación de la peatonal Laprida de Lomas de Zamora entró en su tramo final y ya superó el 90% de ejecución. El proyecto contempla nuevas veredas, mobiliario urbano, espacios verdes, iluminación LED y mejoras de accesibilidad, además de intervenciones destinadas a reforzar la seguridad y el cuidado ambiental.

Qué falta para completar la obra

Las últimas tareas se concentraron en la colocación de baldosas, la construcción de canteros y trabajos vinculados con la infraestructura eléctrica. Por estos días ejecutan los últimos detalles, entre ellos, los accesorios de seguridad para poder dejar las bicicletas atadas a los canteros.

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La obra comprende la urbanidad pero incorpora elementos de la naturaleza en sus canteros.

La obra comprende la urbanidad pero incorpora elementos de la naturaleza en sus canteros.

Se incorporó señalización específica para la Peatonal Laprida.

Se incorporó señalización específica para la Peatonal Laprida.

En total, se reconstruyeron 4.000 metros cuadrados de veredas con nuevas baldosas y bloques intertrabados. La intervención abarcó las cuatro cuadras del paseo y también los cruces con Italia, España y Meeks.

El nuevo diseño incorpora pérgolas, asientos, sectores de descanso, bicicleteros, árboles y canteros con plantas nativas. Estos espacios buscan mejorar la comodidad de quienes recorren el principal paseo comercial de Lomas de Zamora y, a la vez, favorecer el drenaje del agua de lluvia.

La peatonal Laprida también cuenta con un sistema de iluminación renovado, con cableado subterráneo y luces LED, cámaras de seguridad, puntos de reciclaje y nuevos cestos de residuos. Además, se trabajan mejoras en los accesos para permitir el ingreso de vehículos de emergencia cuando sea necesario.

La cuestión ambiental es considerada a través de la forestación con plantas y los cestos de residuos.

La cuestión ambiental es considerada a través de la forestación con plantas y los cestos de residuos.

A lo largo del paseo se instalaron baldosas podotáctiles, diseñadas para orientar a personas con discapacidad visual.

A lo largo del paseo se instalaron baldosas podotáctiles, diseñadas para orientar a personas con discapacidad visual.

Más accesibilidad para circular por la Peatonal Laprida

Uno de los cambios incorporados en la remodelación está relacionado con la accesibilidad. A lo largo del paseo se instalaron baldosas podotáctiles, diseñadas para orientar a personas con discapacidad visual.

Las piezas cuentan con relieves que permiten identificar recorridos, cruces, escaleras y cambios de nivel mediante el bastón o el contacto con los pies. Las sendas deben mantenerse libres de obstáculos para garantizar su utilización.

Las plantas nativas son parte del nuevo paisaje de la peatonal más importante de la región sur.

Las plantas nativas son parte del nuevo paisaje de la peatonal más importante de la región sur.

Solo resta equipar algunos canteros con el objetivo de sumar prevención.

Solo resta equipar algunos canteros con el objetivo de sumar prevención.

El Municipio colocó cartelería explicativa para facilitar que vecinos y comerciantes conozcan su funcionamiento. Además, se realizó una jornada de reconocimiento junto a autoridades de la Agencia de Personas con Discapacidad y el Centro de Rehabilitación Visual.

Con las últimas intervenciones en marcha, la transformación de la peatonal Laprida se acerca a su finalización con un paseo que suma infraestructura renovada, espacios de descanso, vegetación y herramientas para mejorar la accesibilidad.

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