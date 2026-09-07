Demoras en los trenes y caos para viajar: la explicación de la empresa

Este lunes hubo muchas demoras y complicaciones para viajar en los trenes de las líneas Roca, Mitre y Sarmiento . Todo fue consecuencia de la implementación de un nuevo sistema de controles preventivos de alcoholemia y sustancias al personal.

Desde muy temprano hubo serios inconvenientes para tomar el tren. Miles de personas vivieron una odisea para poder subirse a las formaciones: los andenes estaban repletos de gente y el servicio se demoraba cada vez más. Los que lograban subir, viajaban hacinados , en medio de fuertes quejas y mal humor generalizado.

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Desde la empresa Trenes Argentinos explicaron que las demoras se debían a los controles de alcoholemia y sustancias realizados al personal de conducción y guarda, previo a la toma de servicio . Se trata de una modificación que forma de un proceso de modernización.

“Hasta el momento, los controles eran realizados de manera presencial por personal médico y de enfermería en las distintas bases operativas. La nueva modalidad establece que los controles sean efectuados por personal de enfermería en el lugar, con intervención médica de manera remota únicamente ante la eventual detección de un resultado positivo”, explicaron desde Trenes Argentinos.

La empresa remarcó que “este nuevo esquema cuenta además con una base médica rotativa, lo que permite garantizar la disponibilidad de atención profesional de manera permanente ante la necesidad de una evaluación médica en el momento”. De esta manera, no necesitarán trasladar al personal médico a cada una de las bases.

La respuesta de Trenes Argentinos ante las demoras

Trenes Argentinos respondió sobre las demoras en el servicio.

Ante las múltiples quejas de los usuarios, Trenes Argentinos se pronunció sobre las demoras que ocasionó este cambio en los controles. “En el día de hoy se implementó por primera vez este sistema en las cinco líneas que opera la empresa, poniéndolo a prueba con una saturación plena para poder analizar los parámetros de funcionamiento, y así realizar los ajustes necesarios”, señalaron.

En la misma línea, remarcaron que buscarán reducir los tiempos para no afectar tanto a los pasajeros: “Ante las demoras registradas en algunas de las líneas, Trenes Argentinos se encuentra trabajando junto con el proveedor del servicio para ajustar los mecanismos de funcionamiento del nuevo sistema y reducir los tiempos asociados a los controles”.

Además, remarcaron que el objetivo es “alcanzar un esquema que permita realizar los controles de manera segura y eficiente, minimizando su impacto sobre la operación ferroviaria”, para que los usuarios no tengan que sufrir este tipo de complicaciones para viajar en transporte público a primera hora de la mañana.