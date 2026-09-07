Pedro Rosemblat sorprendió a Lali Espósito con una comida bien argentina

Lali Espósito sorprendió a sus seguidores en Instagram con un gesto de amor de Pedro Rosemblat, mientras la pareja sigue con los preparativos para su casamiento. El periodista sorprendió a la cantante banfileña con la preparación de un plato bien argentino.

“El chico de los videos de cocina me hizo un pastel de papa solo para mí”, escribió Lali Espósito acompañando un video de la fuente con el menú recién preparado y listo para comer.

Lali Espósito volvió a demostrar el gran momento que atraviesa la pareja y le dedicó a Pedro Rosemblat una dulce declaración de amor pública en las redes sociales: “Gusto de él mal”.

La publicación en las redes sociales se produjo mientras avanza el año en el que, según confirmó la propia pareja, está previsto el casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat.

A pesar de que ambos dieron señales públicas de que la boda se concretará durante 2026, todavía no comunicaron oficialmente la fecha exacta de la ceremonia.

En los últimos días incluso había circulado la versión de que el casamiento se realizaría a finales de octubre. De todos modos, Lali Espósito se encargó de desmentir esa información y dejó claro que esa fecha que había trascendido no era correcta.