miércoles 16 de septiembre de 2026
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16 de septiembre de 2026
Puño apretado.

Temperley "festejó" el empate de Tristán Suárez en San Juan

El líder Tristán Suárez se puso al día contra San Martín. Igualó 0-0, por lo que Temperley quedó a tres puntos del Lechero en la zona B de la Primera Nacional.

Tristán Suárez no pudo escaparse en la punta y lo festejó Temperley.

Tristán Suárez no pudo escaparse en la punta y lo festejó Temperley.

La Primera Nacional se puso al día con un partido del cual Temperley estuvo pendiente. En San Juan, San Martín y Tristán Suárez igualaron 0-0 en el encuentro que completó la 21º fecha de la zona B. Con este resultado, el Lechero es el único líder a falta de siete jornadas. Negocio para el Gasolero.

Ya no quedaron casilleros por tachar en la temporada, por lo que Temperley, uno de los protagonistas del campeonato, quedó a tres puntos del equipo dirigido por José María Martínez, que perdió un partido de los últimos 10.

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El Gasolero, con 50 unidades, luego del empate sin goles con Patronato de Paraná del domingo como visitante, se ubica en la 3º posición, por debajo de Tristán Suárez, con 53, y de su escolta Gimnasia y Esgrima de Jujuy, con 52. Por su parte, San Martín de San Juan, con 42, marcha en la 7º colocación.

Primera Nacional al rojo vivo

Este fin de semana, el equipo de Nicolás Domingo será el primero de los tres en salir a la cancha: el sábado recibirá a Almagro, mientras que el domingo Gimnasia y Esgrima de Jujuy visitará a Deportivo Maipú de Mendoza; en tanto, Tristán Suárez espera el lunes por Atlanta, 4º y a dos puntos de Temperley.

Un triunfo del Gasolero meterá presión arriba, por lo que el Lechero y el Lobo estarán expectantes del resultado en el estadio Alfredo Beranger. Pese al rompecabezas que deberá armar el DT por suspensiones y lesiones y a la espera de algunos retornos, Temperley quiere continuar por el camino que lo lleve a disputar la final por el ascenso directo a la Liga Profesional.

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