Juan Dinenno y su cariño por Temperley: "Me gustaría volver en algún momento"

El delantero Juan Dinenno recordó su paso por Temperley y remarcó que le gustaría volver a vestir la camiseta del equipo con el que ascendió a la Liga Profesional en 2014 , siendo el máximo goleador del equipo en esa temporada de la Primera Nacional .

En una entrevista con El Show de Temperley, el actual futbolista de Deportivo Cali habló de su presente en el fútbol colombiano e hizo un repaso de su trayectoria en las principales ligas de América (jugó en México, Brasil, Colombia y Ecuador), pero principalmente puntualizó en su paso por el Gasolero, un club que lo “marcó” para siempre, según reconoció.

“Obviamente me gustaría volver de Temperley y jugar otra vez en el Teatro de Turdera (por el estadio Alfredo Beranger), pero el fútbol es la dinámica de lo impensado. La verdad es que no sé qué puede pasar, pero desde mi lugar el cariño es enorme”, remarcó el delantero, quien acumula 151 goles a lo largo de su carrera.

“El Cele fue una parte fundamental en mi carrera, me marcó mucho y me dio un montón de alegrías. El grupo humano que tocó fue hermoso y fue el club que me hizo conocer el fútbol realmente”, agregó Dinenno.

Temperley, un club importante en la cerrera de Dinenno

A su vez, el atacante surgido de las inferiores de Racing remarcó que su paso por Temperley le dio “muchas herramientas” para construir su carrera profesional, tanto en la parte profesional como en la personal.

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“Temperley es un club muy querible. Cuando llegué me encontré con una realidad diferente a la que me había tocado en las inferiores en Racing. Había comunidad, los hinchas estaban cerca de los jugadores y los futbolistas estaban identificado con los colores. Eso me hizo hacer un click en mí carrera y me aportó un montón de cosas”, ponderó.

A partir de ahí, Dinenno forjó un vínculo especial con el Celeste que hoy, con 32 años y después de 12 años, se mantiene intacto. “Siempre lo sigo y estoy muy contento con este presente. Si bien hoy se me complica ver los partidos, en la aplicación está siempre presente y estoy atento a los resultados”, concluyó.

El paso de Juan Dinenno por el Celeste

El centrodelantero llegó al Gasolero a mediados de 2014 después del ascenso a la Primera Nacional y a fuerzas de buenas actuaciones, pero sobre todo de goles, se convirtió en una de las figuras del equipo que ascendió a Primera División de la mano de Ricardo Rezza.

Con Dinenno como pieza importante, Temperley ascendió a Primera División en 2014.

El joven delantero que, por entonces, tenía 20 años convirtió 7 goles en 20 partidos y fue el máximo anotador del equipo. Entre sus goles más recordados están los dos que le anotó a All Boys en la victoria por 3 a 1 en el estadio Alfredo Beranger para sellar el ascenso.

Al año siguiente, en el campeonato de la Liga Profesional, aportó tres más, entre ellos el recordado gol de tiro libre ante Banfield en el regreso triunfal del Cele (ganó por 1 a 0) a la elite del fútbol argentino.

Después de este paso, Juan Dinenno vistió las camisetas de Aldosivi, Deportivo Cuenca, Barcelona de Guayaquil, Pumas de la UNAM, San Pablo, Cruzeiro y Deportivo Cali.