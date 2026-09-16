Los Andes, en un momento crucial: qué se juega en las próximas 3 fechas

Con el último empate ante San Miguel y ya sin partidos pendientes, Los Andes salió definitivamente de la zona de Reducido. Hoy está a dos unidades del octavo puesto, pero también a siete del descenso, y por delante tiene una seguidilla clave que definirá por qué va a luchar en las últimas fechas de la Primera Nacional .

Los tres próximos compromisos marcarán la suerte del Milrayitas en el torneo y el panorama es claro: una buena cosecha puede depositarlo nuevamente en la pelea de arriba, mientras que una mala lo complicaría en la parte baja de la zona A.

Los Andes se encuentra en un momento trascendental de la temporada. Y es que después de ser uno de los grandes animadores de la primera rueda, actualmente acumula nueve partidos sin ganar y con números que reflejan su presente: sumó cinco puntos de los últimos 27 en juego, o sea cosechó apenas el 18% de los puntos.

Con esta realidad, el conjunto dirigido por César Monasterio enfrentará a tres de los candidatos. El domingo visitará Colón en el estadio Brigadier General Estanislao López, después recibirá al líder Deportivo Morón en el estadio Eduardo Gallardón y más tarde visitará a Godoy Cruz en Mendoza.

Estos tres encuentros aparecen como la prueba de fuego que tendrá Monestario para definir el objetivo que tendrá Los Andes en las últimas cuatro fechas de la temporada, hoy faltan siete.

Por eso, para el conjunto de Lomas de Zamora, será clave terminar esta racha con una buena cosecha de puntos para no sufrir lo que les pasó a otros equipos como San Telmo y San Miguel que, después de estos partidos, se complicaron en la zona baja.

Los próximos tres partidos, la prueba de fuego para Monasterio en Los Andes.

San Telmo perdió 1 a 0 en Santa Fe, después empató 2 a 2 ante Morón en la Isla Maciel y cerró la racha con una goleada en contra en Godoy Cruz en Mendoza. Por su parte, San Miguel perdió los tres partidos y quedó en zona de descenso: 2 a 1 ante Colón, 2 a 1 contra Morón y 2 a 1 frente a Godoy Cruz.

Los Andes, en cambio, se encuentra en una situación más cómoda, pero sabiendo que una mala racha podría complicarlo de cara a las últimas jornadas. Por eso, mientras más puntos sume, más se alejará del fondo y por consecuencia recuperará su lugar en zona de Reducido. A eso apuntarán Monasterio y compañía.

Cómo llegan los próximos rivales de Los Andes