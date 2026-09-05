Los Andes igualó con San Telmo en un flojo partido por la Primera Nacional

Los Andes sigue sin ganar y sumó otro empate

En el estreno de César de Monasterio, Los Andes no pudo cortar su racha negativa e igualó sin goles con San Telmo en un flojo partido jugado en la Isla Maciel correspondiente a la fecha 28 de la Primera Nacional.

A pesar del regreso de Mauricio Asenjo, el Milrayitas volvió a mostrar una anemia ofensiva (hace cuatro partidos que no convierte) y sumó un nuevo partido sin poder ganar: ahora son siete.

El equipo de Monasterio generó poco en ofensiva y su chance más clara la tuvo en el primer tiempo con un cabezazo de Modlin que atenazó el arquero Enrico sin mucha dificultad. Si bien dominó en el complemento y controló las acciones, no lo pudo traducir en situaciones de gol.

El "Candombero", por su parte, mostró su mejor cara en el primer tiempo, pero evidenció los mismos problemas que Los Andes y por eso se quedó con las ganas de sumar una victoria que le hubiese permitido salir de la zona de descenso.

El próximo desafío del Milrayitas, que llegó a los 35 puntos y está a uno de la zona de Reducido, será el miércoles ante Defensores de Belgrano en uno de los partidos que se adeudan de la fecha 23.