Los Andes igualó con San Telmo en un flojo partido por la Primera Nacional

Los Andes sigue sin ganar y sumó otro empate
En el estreno de César de Monasterio, Los Andes no pudo cortar su racha negativa e igualó sin goles con San Telmo en un flojo partido jugado en la Isla Maciel correspondiente a la fecha 28 de la Primera Nacional.
A pesar del regreso de Mauricio Asenjo, el Milrayitas volvió a mostrar una anemia ofensiva (hace cuatro partidos que no convierte) y sumó un nuevo partido sin poder ganar: ahora son siete.
El equipo de Monasterio generó poco en ofensiva y su chance más clara la tuvo en el primer tiempo con un cabezazo de Modlin que atenazó el arquero Enrico sin mucha dificultad. Si bien dominó en el complemento y controló las acciones, no lo pudo traducir en situaciones de gol.
El "Candombero", por su parte, mostró su mejor cara en el primer tiempo, pero evidenció los mismos problemas que Los Andes y por eso se quedó con las ganas de sumar una victoria que le hubiese permitido salir de la zona de descenso.
El próximo desafío del Milrayitas, que llegó a los 35 puntos y está a uno de la zona de Reducido, será el miércoles ante Defensores de Belgrano en uno de los partidos que se adeudan de la fecha 23.
Final del partido: San Telmo 0 vs 0 Los Andes
En un flojo partido y con pocas situaciones, Los Andes y San Telmo repartieron puntos en un partido válido por la fecha 28 de la Primera Nacional.
Se juegan los minutos final en la Isla Maciel
Los Andes y San Telmo irán por el primeros en los últimos 10 minutos.
Los Andes arrancó mejor, pero le falta precisión
El equipo de César Monasterio salió con otra cara, se paró unos metros más arriba y presiona alto, pero la falta claridad en la zona de gestación.
Arrancó el segundo tiempo
En la Isla Maciel, Los Andes y San Telmo disputan los últimos 45 minutos.
Final del primer tiempo: San Telmo 0 vs Los Andes 0
Los Andes y San Telmo no se sacaron ventajas en la etapa inicial.
Remate al travesaño de Batallini y se salvó Los Andes
El exjugador de Talleres de Escalada recibió tras una peinada de Molina, se metió al área y remató cruzado. Su disparo fue desviado por López y la pelota rebotó en el travesaño.
Se perdió Los Andes
Sobre los 38 minutos, y tras un centro desde la derecha, Modlin definió sólo de cabeza, pero la pelota quedó en las manos del arquero local.
El local, mejor en el inicio
San Telmo marcó el ritmo de las acciones en el comienzo del encuentro ante Los Andes y contó con las mejores aproximaciones en los primeros 20 minutos.
San Telmo avisó primero
Gabriel Paredes recibió dentro del área un pase profundo de Molina y aprovechó una mala cobertura de Leizza para quedar libre ante el achique de López, pero su remate cruzado se abrió mucho y terminó afuera de la cancha.
¡Comenzó el partido!
San Telmo y Los Andes ya juegan en la Isla Maciel por la fecha 28 de la Primera Nacional.
Las formaciones confirmadas de San Telmo y Los Andes
San Telmo: Joaquín Enrico; Emanuel Díaz, Leonel Pollacchi, Facundo Roncaglia, Patricio Romero; Juan Ignacio Motroni, Renzo Uriburu, Elías Britez, Gabriel Paredes; Nicolás Molina y Martín Batallini
Los Andes: Sebastián López; Julián Navas, Julián Rodríguez Vuotto, Brian Leizza, Nazareno Fernández Colombo; Franco Rodríguez, Gabriel Cañete; Tobias Modlin, Alex Valdez Chamorro, Tomás Díaz; Mauricio Asenjo.