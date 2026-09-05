Estudiantes de Lomas de Zamora avanzan en una competencia nacional de tecnología espacial

Un grupo de estudiantes secundarios de Lomas de Zamora fue seleccionado para participar de la etapa de construcción de la competencia CANSAT Argentina 2026, una iniciativa de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) que busca acercar a jóvenes de todo el país al desarrollo de tecnología espacial.

Se trata del equipo Pyxies, perteneciente al Instituto Tecnológico San Bonifacio , ubicado en Sirito 370 , Lomas de Zamora, que logró quedar entre los 20 proyectos seleccionados de un total de 253 equipos inscriptos, integrados por 1.251 estudiantes de 21 jurisdicciones argentinas. Del total de participantes, el 50% pertenece a escuelas técnicas y el otro 50% a escuelas orientadas. Además, el 57% de los estudiantes pertenece a instituciones públicas y el 43% a instituciones privadas.

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La propuesta CANSAT invita a los alumnos a atravesar, a escala, las distintas etapas de una misión espacial: desde el diseño y la construcción hasta las pruebas, el lanzamiento y la operación de un pequeño satélite. Los dispositivos tienen dimensiones similares a las de una lata de gaseosa. Para llegar a esta instancia, los equipos participaron de una capacitación virtual obligatoria y luego elaboraron un Documento Preliminar de Diseño (DPD), donde detallaron las características de sus proyectos, además de presentar un video de sus integrantes. A partir de ese material, la organización seleccionó las 20 propuestas que continúan en el certamen.

El equipo Pyxies tendrá ahora el desafío de transformar su proyecto en un prototipo funcional, los 20 grupos seleccionados, ya recibieron un kit completo con la electrónica necesaria para desarrollar la misión primaria, que consiste en transmitir y recibir datos de vuelo del CANSAT mediante telemetría. Durante las próximas semanas, los estudiantes deberán construir sus dispositivos, realizar pruebas y presentar evidencias que permitan realizar el seguimiento y la validación de sus desarrollos, esta etapa se extenderá hasta fines de octubre.

El proyecto de Lomas de Zamora forma parte de una selección que reúne a instituciones educativas de siete jurisdicciones: Córdoba, Chubut, provincia de Buenos Aires, Tucumán, Formosa, Mendoza y la Ciudad de Buenos Aires. La presencia del equipo Pyxies representa, además, la participación de Lomas de Zamora en una experiencia que combina ciencia, tecnología, ingeniería y trabajo en equipo, y que busca despertar nuevas vocaciones entre los estudiantes secundarios.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por CONAE_Oficial (@conae_oficial) El grupo Pyxies del San Bonifacio de Lomas fueron seleccionados entre 253 grupos de todo el país.

Con la mirada puesta en Córdoba

La próxima instancia será clave: de los 20 proyectos seleccionados, solamente cinco equipos accederán a la campaña de lanzamiento. Los equipos que continúan en competencia son A.N.T.I.R. , Astra Mentis, Astron Mythos, EMB, Galaxy, GemmaSat Australis, KonSat, Kuarahy Team, La Base, LaRoccaEspacial, Los desorbitados, Proyecto Yacana, Pyxies, Quasar-26, RJMML-C1, SATELA, SkySerran, StarDust, Trecélite y Zenith.

Los grupos elegidos viajarán al Centro Espacial Teófilo Tabanera de la CONAE, en la provincia de Córdoba, donde entre el 9 y el 11 de diciembre sus CANSAT serán lanzados mediante un cohete sonda provisto por la Asociación de Cohetería Experimental y Modelista de Argentina (ACEMA). Donde deberán demostrar que sus dispositivos cumplen con los objetivos planteados durante el desarrollo de la misión.

CANSAT Argentina es organizada por la CONAE y ejecutada por ACEMA. La competencia busca que los estudiantes tengan una experiencia concreta y cercana con la actividad espacial, reproduciendo a pequeña escala el proceso que atraviesa una misión real: diseñar, construir, probar, lanzar y operar un satélite.