Mauricio Pellegrino apela a la templanza para revertir el presente de Lanús: "No perdimos el rumbo"

Mauricio Pellegrino brindó una conferencia de prensa en la antesala del trascendental encuentro de este domingo ante Defensa y Justicia en La Fortaleza. Sabe que su Lanús no está atravesando el mejor de los momentos en el Torneo Clausura y por eso necesita un triunfo para traer calma.

En medio de un clima de exigencia por la falta de triunfos en el inicio del torneo, el entrenador respaldó el proceso de su equipo, reconoció los errores puntuales que costaron puntos y remarcó la urgencia de cambiar la dinámica de los resultados.

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A pesar de los cuestionamientos del entorno por la cosecha reciente de puntos, el estratega granate se mostró firme respecto al norte que persigue su plantel. Lejos de dramatizar, contextualizó el momento deportivo.

"No perdimos el rumbo futbolístico, simplemente hemos tenido una mala racha de resultados", aseguró el entrenador Granate. Es que Lanús se encuentra fuera de la zona de playoff, viene de perder con Boca en la última fecha y se encuentra alejado de su mejor versión futbolística.

Para Mauricio Pellegrino, la diferencia entre las actuaciones de sus dirigidos y los marcadores finales radica en fallos milimétricos que el fútbol de élite no perdona. Por ello, instó a mantener la concentración sin destruir los cimientos de lo construido.

"Los pequeños errores que estamos cometiendo nos están castigando mucho, no debemos perder el foco en lo que venimos haciendo bien y mejorar esos detalles", reconoció.

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La urgencia del calendario y el deseo de cambiar la mala racha de Lanús

Con el correr de las fechas del Torneo Clausura, el margen de maniobra se reduce. El cuerpo técnico es consciente de que las urgencias matemáticas empiezan a pesar en la tabla de posiciones y que el quiebre anímico debe ocurrir este fin de semana.

Asimismo, Mauricio Pellegrino sostuvo: "A medida que van pasando los partidos el tiempo se va acortando, las posibilidades son cada vez menores. El fútbol es muy dinámico y ojalá que en un par de semanas podamos hablar de otros números".

Finalmente, el entrenador catalogó el cruce frente al "Halcón" de Florencio Varela como la oportunidad ideal para iniciar la recuperación colectiva ante su público: "Va a ser un desafío importante el del domingo y necesitamos hacer un buen partido debido a que nuestro inicio no fue bueno a nivel resultados".