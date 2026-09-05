Remodelan los Centros de Salud en Lomas para brindar una mejor atención

Las salas son claves para la atención en los barrios de Lomas.

Los Centros Integrales de Salud (CIS) descomprimen los hospitales y son claves para la atención de los vecinos en los barrios de Lomas de Zamora . Desde el Municipio avanzan con la etapa final de remodelaciones en el CIS Eva Perón de Centenario .

Las obras en la sala ubicada sobre la calle Núñez de Arce 553 ya superaron el 95% de ejecución y en estos momentos se están haciendo los últimos trabajos para modernizar y mejorar los espacios donde reciben atención médica los vecinos. Las cuadrillas se encargan de la pintura y terminaciones generales para luego dar paso a la colocación del equipamiento médico y técnico que permitirá completar la puesta en funcionamiento de los diferentes sectores del lugar.

La intervención permitió recuperar y acondicionar áreas que se encontraban fuera de uso, generando espacios adecuados para fortalecer tanto la atención como las condiciones de trabajo del personal. El proyecto incluyó refacciones en la recepción y administración, sala de espera, cocina, SUM, enfermería y farmacia , además de los sectores destinados a pediatría, ginecología, consultorios médicos y odontología .

Por su parte, en el CIS La Salud como Derecho de Fiorito ya finalizaron las obras de remodelación para sumar nuevos consultorios, incorporar profesionales y brindar una mejor atención a la comunidad. La sala ubicada sobre Pasaje Eva Perón 2420 cuenta con servicios de pediatría, médico clínico, psicología, ginecología, enfermería y trabajo social. Próximamente van a sumar odontología, nutricionista y diabetóloga.

Lo mismo ocurrió en el CIS Albertina, que está sobre la calle Bustos 2172 y tiene un espacio más amplio y con nuevos servicios de ginecología, odontología y farmacia. También incorporaron un salón de usos múltiples para reuniones y charlas preventivas de salud.

Obras para fortalecer la salud en Llavallol

Desde el Municipio de Lomas avanzan con la remodelación del CIS Llavallol, ubicado en calle Pareta 593, donde modernizaron el área de recepción y administración, la sala de espera, el sector de guardia con dos dormitorios, enfermería, farmacia, cinco consultorios y el salón de usos múltiples.

El lugar se hizo prácticamente a nuevo y con todo lo necesario para la atención profesional en clínica médica, pediatría, fonoaudiología, ginecología, nutrición, obstetricia y psicología.

Mientras que en el CIS 25 de Mayo, que está sobre Kurth 557, los trabajos incluyen la puesta en valor de la recepción, sala de espera, consultorio de ginecología, enfermería, farmacia y un área de odontología.