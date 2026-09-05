Manejaba un auto robado en Lomas de Zamora y terminó detenido por venta de drogas

La detención de un joven que manejaba un auto robado en Lomas de Zamora permitió descubrir un negocio de venta de drogas en la ciudad de Bahía Blanca .

Todo empezó el pasado 26 de agosto, tras la denuncia por el robo de dos patentes de una camioneta Volkswagen Amarok. Efectivos policiales analizaron imágenes de cámaras de seguridad y comprobaron que un sujeto había bajado de un Volkswagen Voyage y que utilizó un destornillador eléctrico para retirar las patentes.

Persecución. Iban en un auto robado, planeaban entraderas y los atraparon en Budge

Mediante un seguimiento y tareas de vigilancia encubierta, la investigación permitió localizar el auto involucrado, con un joven a bordo. Tras un operativo cerrojo, lograron interceptarlo y detener al conductor. Se trataba de un joven de 22 años .

El muchacho quedó aún más complicado por dos cuestiones. La primera es que llevaba un trozo compacto de marihuana de aproximadamente 525 gramos . La segunda, que el auto era robado: el sistema informático mostró un pedido de secuestro activo por “robo agravado”, solicitado por la Unidad Funcional de Instrucción Nº 3 de Lomas de Zamora el 5 de agosto pasado.

El joven que manejaba el auto robado en Lomas.

El joven quedó detenido y por los delitos de “hurto”, “infracción a la Ley 23.737” y “encubrimiento”. Pero todavía faltaba descubrir algo más…

Del auto robado en Lomas a la venta de drogas

Drogas y dinero incautado en los allanamientos.

El avance de la investigación arrojó que el joven había salido de un departamento ubicado en un edificio. Tras recibir autorización de la Fiscalía Nº19 local, se allanó de urgencia el domicilio.

Al ingresar, la Policía encontró varios elementos que complicaban todavía más al imputado. Hallaron ocho trozos compactos de marihuana con un peso aproximado de 3,2 kilos, cerca de 70 gramos de cocaína, dos balanzas digitales, elementos de estiramiento y fraccionamiento de drogas, 250.000 pesos en efectivo y las dos patentes robadas de la Volkswagen Amarok.

Con este escenario, se agravó la imputación del joven, quien además de la causa por robo y encubrimiento tendrá que dar explicaciones por el negocio de venta de drogas.