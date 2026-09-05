Talleres de Escalada visita a Real Pilar con la misión de seguir arriba en la Primera B

Talleres de Escalada se mide con Real Pilar de visitante.

Talleres de Escalada recuperó terreno en la pelea por el primer puesto con su última victoria ante UAI Urquiza y ahora buscará ratificarlo este sábado, desde las 15 y en condición de visitante, ante Real Pilar por la fecha 34 de la Primera B.

El equipo de Lucas Licht había tenido un pequeño bache con las derrotas que sufrió de local ante Argentino de Merlo y Excursionistas, pero sumó un punto valioso ante Villa Dálmine y la fecha pasada, con su victoria en Timote y Castro, nuevamente quedó a tiro del primer puesto. Por eso, su objetivo para visitar al equipo de Ariel Otermín será claro: ganar.

Con 60 unidades, Talleres quedó a dos puntos de Excursionistas, el único líder de la competencia, y comparte el segundo lugar con Arsenal, Camioneros y con el elenco de Campana, sabiendo que una victoria los podría dejarlo bien posicionado, ya que dos rivales directos se enfrentan entre sí (Villa Dálmine y el elenco de Sarandí).

Ante este panorama, y con el regreso de Federico Martínez tras la suspensión, la duda está en el ataque, teniendo en cuenta que ex Los Andes había sido de la partida en los anteriores compromisos previo la sanción.

¡¡Vamos nosotros!!



La lista de jugadores citados para el partido de mañana. pic.twitter.com/gbFBFFCTFx — Club Atlético Talleres (@ClubTalleresOk) September 5, 2026 Enfrente estará un duro equipo, que viene de racha positiva y que hace siete partidos que no pierde, con cuatro victorias y tres empates. Justamente eso es lo que buscará confirmar el equipo de Pilar, con el desafío en consolidar su lugar en el torneo Reducido y alimentar su sueño de pelear con los de más arriba. Las posibles formaciones de Real Pilar y Talleres de Escalada Real Pilar FC: Martín Perafán, Darío Leguiza, Francisco Abre, David Achucarro, Enzo Franco; Valentín Gelos, Nahuel Ríos, Dylan Vergara, Mathias Crocco; Brian Martín, Eloy Rodríguez. Talleres de Escalada: Mauro Casoli; Lautaro Johnson, Mateo Del Pino, Nicolás Malvacio, Matías Bazzi; Federico Versaci, Pablo Cortizo, Milton Cantero, Isaías Ciavarelli; Matías Samaniego, Leonel Barrios. Hora: 15.00 Árbitro: Ariel Cruz. TV: LPF Play.

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