Sueño cumplido: 40 familias de Lomas ya son propietarias de sus casas

El derecho a la vivienda se hizo efectivo para 40 familias de Lomas de Zamora que firmaron las escrituras de sus casas y ya son propietarias . Desde el Municipio siguen avanzando con la regularización dominial a través de un trabajo conjunto con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires .

Vecinos de Albertina, Banfield, Budge, Centenario, Fiorito, Lamadrid, Parque Barón, Santa Marta, San José y Temperley participaron de un emotivo acto donde las alegrías y las emociones estuvieron a flor de piel. "Dieron un paso importantísimo hacia la regularización de su vivienda , una certeza y tranquilidad de que ese hogar que construyeron es suyo. Con el Gobierno de la Provincia ya entregamos 1.000 escrituras que se suman a las que concretamos en el Municipio con el programa Mi Barrio, Mi Escritura (sólo el año pasado fueron 4 mil) ", destacó la Secretaria General del Municipio, Aldana Scillama.

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El trámite para obtener una escritura de forma privada es muy costoso y deja sin posibilidades a múltiples familias que hacen un gran esfuerzo para sostener su hogar durante años. En Lomas las acompañan en todo el proceso administrativo y se encargan de hacer las gestiones de forma gratuita.

El acto en el Palacio Municipal también contó con la presencia del Subsecretario de Planificación y Ordenamiento del Territorio de Lomas, Gabriel Giurliddo, y el Subsecretario de Hábitat de la Comunidad de la Provincia, Rubén Pascolini.

El año pasado fueron 4 mil las familias de Lomas que firmaron las escrituras de sus casas. Y en toda la Provincia de Buenos Aires ya entregaron más de 23 mil escrituras y otras 21 mil se encuentran firmadas y en proceso para su entrega.

Regularización en los barrios populares de Lomas de Zamora

En los barrios que no tienen regularizada la subdivisión de tierras, un equipo de mensura planifica operativos con el objetivo de medir cada parcela con la confección de un croquis y la delimitación digital mediante el sistema GPS.

Luego se piden los datos de cada familia para tener un registro de titulares y determinar la cantidad de personas que viven en cada parcela para digitalizar la información y avanzar en los trámites de escrituración. Los vecinos de Lomas que necesiten asesoramiento con todo lo relacionado a escrituras pueden mandar un mensaje de WhatsApp al 11-6053-8367.