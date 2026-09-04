Lomas implementó la Tarjeta Azul para agilizar la atención de personas con autismo

El objetivo es que las personas con TEA y sus familias no tengan demoras innecesarias.

En Lomas de Zamora siguen generando acciones para eliminar barreras y construir una comunidad cada vez más inclusiva . El Municipio implementó la Tarjeta Azul , una credencial digital para que las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y sus familias tengan prioridad de atención en todas las oficinas, dependencias y trámites a nivel local.

El objetivo es que las personas con TEA y sus familias no tengan demoras innecesarias al momento de hacer un trámite, consulta o gestión. "Para muchas personas con TEA hay factores como ruidos, luces o espacios con mucha gente que pueden percibirse de manera amplificada debido a la hipersensibilidad sensorial. Una espera larga e impredecible puede resultar abrumadora y desencadenar una sobrecarga o desregulación", señalaron desde la Agencia de Personas con Discapacidad , y remarcaron que "adelantar la atención y reducir los tiempos de espera ayuda a prevenir estas situaciones, protege el bienestar y permite realizar los trámites de manera más ágil y accesible".

En las dependencias locales están instalando pictogramas con el objetivo de facilitar la comunicación y la comprensión a través de imágenes simples y claras. "Los pictogramas sirven para transmitir información de manera rápida, especialmente a personas que tienen dificultades con el lenguaje oral o escrito, y también ayudan a anticipar rutinas, expresar necesidades, comprender consignas y favorecer la autonomía. Al brindar orden y previsibilidad se reduce la ansiedad, mejora la inclusión y permite que más personas participen en distintos espacios de la vida diaria", explicaron desde la Agencia.

El área también brindó una capacitación para que el personal del Municipio incorpore conocimientos sobre autismo , los derechos que ampara la Tarjeta Azul, los protocolos de actuación ante diferentes situaciones y cómo brindar una atención ágil y empática.

La Tarjeta Azul ya se puede solicitar a través de la página web del Municipio. Si la solicitud es aprobada, los vecinos recibirán la Tarjeta Azul por correo electrónico y, cuando vayan hacer un trámite o gestión, podrán presentarla junto con el DNI en las dependencias municipales para recibir atención prioritaria.

Nuevas baldosas para personas ciegas en Lomas de Zamora

En la peatonal Laprida de Lomas instalaron nuevas baldosas podotáctiles que facilitan la circulación y accesibilidad de personas ciegas y con baja visión. "Estas piezas con relieves pueden detectarse con el bastón o bajo los pies, funcionando como un lenguaje táctil en el piso que orienta y advierte sobre dónde estás, hacia dónde ir y cuándo detenerte, sin depender de ayuda externa. Esto es fundamental porque fomenta la autonomía y forma parte de las acciones que impulsamos para tener una ciudad cada vez más inclusiva", señalaron desde la Agencia de Discapacidad.

Las baldosas tienen barras que indican una dirección segura para moverse y domos que señalan cruces, escaleras y cambios de nivel donde es necesario tener precaución. Vecinas y vecinos participaron de una jornada de reconocimiento en la peatonal junto a autoridades de la Agencia de Discapacidad y el Centro de Rehabilitación Visual.

Es importante no obstaculizar estas sendas y mantenerlas libres para las personas con discapacidad visual. Para que vecinos y comerciantes estén familiarizados con las baldosas podotáctiles, el Municipio puso carteles informativos en la peatonal.