Detuvieron a dos hombres durante una persecución en Fiorito: tenían más de 180 envoltorios de cocaína

Los acusados quedaron a disposición de la Justicia.

Dos hombres fueron detenidos en Villa Fiorito , luego de que efectivos policiales interceptaran el vehículo en el que circulaban y encontraran en su poder 187 envoltorios de cocaína, con un peso total superior a los 100 gramos.

Fuentes policiales informaron a La Unión que el procedimiento fue realizado el pasado miércoles, cuando personal de la Comisaría 5ª de Lomas de Zamora recorría la zona de Ejército de los Andes y Plumerillo.

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Según consta en el parte oficial del caso, los agentes observaron un Chevrolet Corsa gris que, al advertir la presencia del patrullero, aceleró la marcha para escapar.

Ante esta situación se inició una breve persecución que terminó en el cruce de Ejército de los Andes y Filardi, donde el vehículo fue interceptado. De acuerdo con el parte policial, sus ocupantes se mostraron agresivos ante la intervención de los efectivos, aunque finalmente pudieron ser controlados.

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Durante la requisa, realizada en presencia de testigos, los policías secuestraron una bolsa de nylon que contenía 120 envoltorios con una sustancia blanquecina. El análisis realizado determinó que se trataba de clorhidrato de cocaína, con un peso total de 45,41 gramos.

Detenidos en Fiorito

En poder del conductor, un hombre de 36 años, los uniformados secuestraron además $32.900 en efectivo, mientras que su acompañante, de 31, tenía consigo una bolsa con 67 envoltorios de cocaína, cuyo peso total alcanzó los 54,71 gramos.

En total, el operativo permitió secuestrar 187 envoltorios y 100,12 gramos de cocaína, además del dinero encontrado en poder de uno de los detenidos.

Tras el procedimiento, los efectivos mantuvieron comunicación con la UFI 14 de Lomas de Zamora, que caratuló la causa como “tenencia ilegal de estupefacientes con fines de comercialización”.