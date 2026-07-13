Transporte público en Lomas: cómo funciona el acceso para personas con discapacidad

Ante las últimas medidas relacionadas con el acceso al transporte público para personas con discapacidad , el Municipio organizó charlas para brindar información precisa a los vecinos de Lomas de Zamora y despejar dudas.

"Convocamos a personas con discapacidad y sus familias para hablar sobre la nueva modalidad para acceder al beneficio del 100% de descuento en colectivos, trenes y subtes de jurisdicción nacional . Es importante que tengan a disposición todas las herramientas para que puedan hacer valer sus derechos", destacaron desde la Agencia de Personas con Discapacidad .

En los colectivos de jurisdicción nacional ( líneas 1 al 199 ), los trenes y los subtes, la novedad es que las personas tienen la posibilidad de vincular su Certificado Único de Discapacidad (CUD) de forma directa a una tarjeta SUBE para viajar gratis sin la necesidad de presentar el CUD. El trámite se realiza a través de la web oficial del sistema SUBE y requiere una validación posterior en una Terminal Automática o en la aplicación móvil de la empresa.

Es importante remarcar que esta alternativa para evitar la exhibición constante del CUD es opcional y las personas que decidan no realizar este empadronamiento digital pueden seguir viajando con el CUD físico exactamente igual que antes. Todas las líneas de colectivos nacionales, los trenes y los subtes tienen la obligación de recibir cualquiera de las dos modalidades.

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"Para viajar en las líneas de colectivos provinciales (que van del 200 al 499) y las municipales (de 500 en adelante) se sigue utilizando el Pase Libre Multimodal, que se otorga a través de la Provincia de Buenos Aires y permite el acceso gratuito", informaron desde la Agencia de Personas con Discapacidad.

El Gobierno de la Provincia lanzó una nueva página web para tramitar el Pase Libre Multimodal, permitiendo que las personas puedan hacer la gestión de forma más rápida. Luego, el Municipio se encarga de entregar las credenciales en formato físico.

Cómo hacer la denuncia ante inconvenientes en el transporte público

Negar el acceso a la gratuidad o exigir el pago del boleto a un beneficiario con documentación válida constituye una infracción a las leyes de protección social. El canal habilitado para asentar reclamos por irregularidades en líneas nacionales, trenes o estaciones es la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) a través de la línea gratuita 0800-333-0300 o de su sitio web.

Para que la denuncia sea efectiva y permita avanzar con las sanciones institucionales a las empresas de transporte, es fundamental registrar de manera precisa el número de línea, el interno del colectivo o la patente del vehículo junto con el día, la hora y el lugar exacto donde ocurrió el rechazo.