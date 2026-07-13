Instalan bombas depresoras de napas en Lomas para mejorar los desagües

Con el objetivo de fortalecer la infraestructura hídrica en los barrios de Lomas de Zamora , el Municipio está haciendo diferentes obras y trabajos que sirven para mejorar el sistema pluvial, el escurrimiento del agua y reducir los riesgos de inundaciones y daños en los hogares.

En los últimos días arrancó un plan de instalación de bombas depresoras de napas en 30 puntos estratégicos de la ciudad donde los niveles de agua subterránea están elevados. Estos equipos se colocan a 9 metros de profundidad y permiten mantener controlada la altura de las napas, favoreciendo el correcto funcionamiento del sistema de desagües especialmente durante episodios de lluvias intensas.

Mantener controlado el nivel del agua subterránea no sólo genera beneficios durante los días de lluvia, sino que también contribuye a reducir los daños por filtraciones y humedad provenientes del subsuelo, ayudando a preservar la infraestructura de las calles y de las casas.

Las bombas depresoras se están instalando en Turdera junto con cañerías complementarias que conducen el agua extraída hacia los sumideros existentes, facilitando su drenaje y evitando que el ascenso de las napas genere inconvenientes en el barrio. Las cuadrillas trabajan en la calle San Raimundo, entre Alvarado y General Riego y Núñez, donde se llevará adelante la instalación de los equipos y 100 metros de cañerías. Posteriormente, la intervención se extenderá a otras esquinas de la localidad contemplando un total de 10 bombas depresoras.

Una vez terminados los trabajos en Turdera, el programa seguirá por Parque Barón, Temperley y Lomas. Al igual que las obras hídricas, el objetivo es dar una respuesta preventiva frente a fenómenos climáticos cada vez más frecuentes e intensos.

Obras hídricas en Albertina, Temperley y Llavallol

En Albertina ya está finalizada la obra hídrica que consistió en la instalación de más de 150 metros de conductos pluviales sobre Homero, entre Elcano y Tartagal, la construcción de cuatro sumideros y cinco cámaras de inspección junto con la restauración del pavimento de hormigón.

Estas intervenciones, que van a mejorar el escurrimiento del agua durante las lluvias, forman parte de un plan integral que también tuvo un frente sobre Homero, entre Cafayate y Cañuelas. En estos momentos se está desarrollando la tercera etapa del proyecto, que consiste en la reconstrucción del pavimento de hormigón en el cruce de Homero con Escobar.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Municipio Lomas de Zamora (@municipioldz)

En Temperley también ya estás listas las obras hídricas sobre Fernández y San Pedro, donde renovaron el sistema de desagües pluviales con la instalación de 240 metros de nuevas cañerías, la incorporación de un conducto con mayor capacidad de drenaje y la construcción de sumideros para mejorar la captación y evacuación del agua. Mientras que sobre Fernández, entre San Pedro y Soler, sumaron un nuevo desagüe pluvial que beneficia a las personas que viven en los alrededores de la Plaza La Algodonera.

Por su parte, en Llavallol avanza el proyecto para ampliar la red pluvial sobre la calle Melber mediante la construcción de más de 1.400 metros de desagües. También habrá repavimentaciones en hormigón sobre las calles intervenidas y reconstrucciones de veredas con el objetivo de mejorar el tránsito.