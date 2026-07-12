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12 de julio de 2026
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Por qué motivo se separaron el Chino Darín y Calu Rivero

El Chino Darín y Calu Rivero tuvieron un romance intenso y se separaron sorpresivamente y en medio de varios rumores de infidelidad.

Calu Rivero y el Chino Darín.&nbsp;

Calu Rivero y el Chino Darín. 

En 2010, mientras se rodaba la novela Alguien que me quiera, Calu Rivero y el Chino Darín se vieron por primera vez. Sin embargo, el flechazo no fue inmediato.

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Las primeras fotos que confirmaron la relación fueron publicadas por la revista Caras en 2013. Ese mismo año, Calu Rivero interpretó a Laura Di Natale en la película Tesis sobre un homicidio, compartiendo escenas con Ricardo Darín.

Durante el viaje a Madrid para el estreno del film, fue fotografiada junto al hijo del actor, y así se confirmó el romance. En una entrevista con la revista Luz, el Chino Darín relató cómo comenzó su historia con Calu Rivero.

“Esta es una historia inesperada, que surgió de forma espontánea y muy natural. Nuestro primer encuentro fue en la novela Alguien que me quiera y enseguida nos hicimos muy amigos. Ella estaba de novia, yo en otra y, cuando terminó la tira, quedamos en contacto. Cada tanto hablábamos o nos veíamos en eventos sociales, pero siempre en tono de amigos. Hasta que un buen día nos reencontramos desde otro lugar“, contó.

Y siguió: “Hay parejas que son bastante herméticas, pero no es nuestro caso. No creo que fortalecernos como novios tenga que ver con estar pegoteados todo el día. Te diría que es justamente al revés: la libertad es lo que te mantiene unido al otro”.

Calu Rivero y el Chino Darin.

Calu Rivero y el Chino Darin.

La separación de Calo Rivero y el Chino Darín

A pesar que todo parecía con viento a favor, la noticia tomó por sorpresa a muchos. “Es cierto, estoy separada. Sí”, decía la actriz en noviembre de 2013.

“Nos queremos mucho, está todo bien. Pero bueno, hay cosas que llegan a un final. Pero está todo perfecto, la verdad es que nos queremos un montón”, aseguraba.

En aquel entonces, comenzaron a circular rumores que indicaban que Calu Rivero podría haberse reencontrado con su ex pareja, Emmanuel Horvilleur, lo cual habría desencadenado la separación.

“Eso es una pelotudez, mirá si me voy a sentar en la falda de él. Nada que ver”, afirmaba, visiblemente molesta por las especulaciones.

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