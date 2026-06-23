martes 23 de junio de 2026
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23 de junio de 2026
¡Grande, pa!

Chino Darín mostró por primera vez la carita de su hijo Dante

El Chino Darín celebró su primer Día del Padre con una tierna foto junto a Dante, el hijo que tuvo con la actriz Úrsula Corberó.

El Chino Darín y Úrsula Corberó.&nbsp;

El Chino Darín y Úrsula Corberó. 

En pocas palabras

  • Chino Darín: Celebró su primer Día del Padre con una tierna foto junto a su hijo Dante.
  • Dante: El hijo de Darín y Úrsula Corberó cumplió su primer año.
  • Comentarios: La postal recibió elogios de celebridades y se volvió tendencia en redes sociales.
Resumen generado por Thinkindot AI

En la postal, el hijo de Ricardo Darín aparece paseando junto al pequeño Dante. El posteo se llenó de comentarios de famosos y se convirtió en tendencia. Joaquín Furriel fue uno de los primeros en reaccionar: “Bienvenido al club! Feliz día”, escribió.

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Darío Barassi sumó: “El mejor rol. Y te queda pintado”. Benjamín Vicuña, también papá, lo saludó como compañero: “Feliz día compañero!”. Por su parte, Úrsula Corberó también se mostró enternecida por la imagen y comentó con humor y cariño: "Hola papurri".

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El Chino Darin y su hijo Dante.

El Chino Darin y su hijo Dante.

El primer hijo del Chino Darín y Úrsula Corberó

Dante nació el 9 de febrero de 2026. Fue el propio Ricardo Darín quien confirmó la noticia durante una entrevista y reveló el nombre de su primer nieto.

“Se llama Dante. Es un nombre con mucho significado, pero es bonito, muy bonito”, dijo el actor emocionado al convertirse en abuelo por primera vez. Mientras que Chino Darín describió el nacimiento como “una experiencia gloriosa, muy fuerte, transformadora e increíble”.

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