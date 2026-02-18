miércoles 18 de febrero de 2026
18 de febrero de 2026
Qué lindo.

Úrsula Corberó mostró por primera vez a su hijo Dante y conmovió a todos

Úrsula Corberó rompió el bajo perfil que mantiene junto a Chino Darín y decidió compartir su primera postal como mamá. Lo hizo a través de Instagram.

Finalmente, Úrsula rompió ese bajo perfil y decidió compartir su primera postal como mamá. Lo hizo a través de una story en su cuenta de Instagram, marcando su regreso a las redes luego de varios meses de ausencia y del lógico descanso por la llegada de su hijo.

En la imagen se la ve caminando por una calle europea, empujando un cochecito de bebé. Apenas asoman los piecitos de Dante, tapados con una mantita, mientras ella sostiene el coche con una mano y con la otra se abriga en el bolsillo de un largo tapado negro que le llega casi hasta los tobillos. Con lentes de sol, su clásico flequillo y bajo un sol tímido de invierno, la actriz transmite calma y felicidad en esta nueva etapa.

Úrsula Corberó subió su foto a las redes sociales.

