9 de febrero de 2026
¡Felicidades!

Nació el hijo del Chino Darín y Úrsula Corberó

La actriz Úrsula Corberó y el Chino Darín se convirtieron en padres por primera vez con el nacimiento de su hijo.

El Chino Darín y Úrsula Corberó.

La noticia fue adelantada por Antena 3 de España, y confirmó lo que durante meses había sido seguido con enorme expectativa.

A sus 36 años, la actriz de La casa de papel (Netflix) dio a luz en una clínica de Barcelona, ciudad que finalmente eligieron pese a los rumores que situaban el nacimiento en Buenos Aires o en Madrid. Por el momento, no han trascendido más datos sobre el bebé, ni siquiera si se trata de un niño o una niña, fieles al perfil discreto que mantuvieron durante todo el embarazo.

Expectativa total en torno a Úrsula y el Chino Darín

Desde que Úrsula Corberó anunció la noticia el pasado septiembre con una imagen acompañada del mensaje “Esto no es IA”, fueron contadas las ocasiones en las que compartió momentos de esta etapa, aunque algunas apariciones en Argentina junto a Chino Darín generaron gran repercusión entre sus seguidores.

La historia de amor entre el actor argentino y la actriz española comenzó hace más de una década, durante el rodaje de la serie La Embajada, y desde entonces se caracterizó por una fuerte complicidad y un perfil reservado, incluso en medio de carreras que los llevaron a dividir su vida entre Madrid y Buenos Aires.

