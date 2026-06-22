Hallan imágenes de la primera presentación de Los Beatles en Top of the Pops

Salió a la luz el registro de Los Beatles tocando en el popular ciclo de la televisión británica Top of the Pops , de la BBC , que data de 1964. Un grupo preservación cinematográfica Film Is Fabulous anunció que recibió un video de 35 mm y está trabajando en la restauración.

La presentación fue el 19 de marzo de 1964 para grabar las canciones “Can’t Buy Me Love” y “You Can’t Do That”, la cara A y la cara B del sencillo que se lanzó al día siguiente y que se convirtió en su cuarto número uno en el Reino Unido. La actuación de Los Beatles se pudo ver en pantalla a los pocos días de la grabación, el 25 de marzo de 1964.

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La BBC no conservó esta presentación y permanecieron inéditas por años. El grupo de preservación cinematográfica Film Is Fabulous anunció que recibió un negativo de 35 mm de la actuación en la BBC en la reciente Convención Británica de Coleccionistas de Cine realizada en Surrey.

image Los Beatles, en vivo en 1964.

La familia un antiguo profesional de la industria entregó el video y que trabajarán para restaurar las imágenes de la histórica banda de rock y devolverla a los archivos de la BBC.

“También se mantendrán conversaciones con otras áreas de la corporación para garantizar que el contenido esté disponible para un público amplio”, escribió Film Is Fabulous en su cuenta de Facebook.