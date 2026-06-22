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22 de junio de 2026
Histórico.

Hallan imágenes de la primera presentación de Los Beatles en Top of the Pops

Encontraron el histórico video del debut de Los Beatles en el programa de televisión Top of the Pops de la BBC, en 1964. Están restaurando las imágenes.

Los Beatles, en 1964.&nbsp;

Los Beatles, en 1964. 

En pocas palabras

  • Hallazgo histórico: Se encontró un video de 35 mm de la primera presentación de Los Beatles en el programa de televisión Top of the Pops de la BBC en 1964, que incluye las grabaciones de las canciones "Can’t Buy Me Love" y "You Can’t Do That".
  • Restauración en curso: El grupo de preservación cinematográfica Film Is Fabulous está trabajando en la restauración del material, que permaneció inédito por años ya que la BBC no lo conservó.
  • Contexto de la presentación: La actuación se grabó el 19 de marzo de 1964 y se emitió el 25 de marzo del mismo año, coincidiendo con el lanzamiento de su cuarto sencillo número uno en el Reino Unido.
  • Nuevas conversaciones: Film Is Fabulous busca asegurar que el contenido restaurado esté disponible para un público amplio a través de conversaciones con la BBC.
Resumen generado por Thinkindot AI

La presentación fue el 19 de marzo de 1964 para grabar las canciones “Can’t Buy Me Love” y “You Can’t Do That”, la cara A y la cara B del sencillo que se lanzó al día siguiente y que se convirtió en su cuarto número uno en el Reino Unido. La actuación de Los Beatles se pudo ver en pantalla a los pocos días de la grabación, el 25 de marzo de 1964.

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La restauración del video

La BBC no conservó esta presentación y permanecieron inéditas por años. El grupo de preservación cinematográfica Film Is Fabulous anunció que recibió un negativo de 35 mm de la actuación en la BBC en la reciente Convención Británica de Coleccionistas de Cine realizada en Surrey.

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Los Beatles, en vivo en 1964.

Los Beatles, en vivo en 1964.

La familia un antiguo profesional de la industria entregó el video y que trabajarán para restaurar las imágenes de la histórica banda de rock y devolverla a los archivos de la BBC.

“También se mantendrán conversaciones con otras áreas de la corporación para garantizar que el contenido esté disponible para un público amplio”, escribió Film Is Fabulous en su cuenta de Facebook.

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