Facundo Medina, del aprobado a la presión que le tiró a Lionel Scaloni

De los debutantes en el Mundial 2026 , sin dudas que el que más sorprendió fue el lateral izquierdo Facundo Medina . El oriundo de Villa Fiorito cumplió su sueño, pero tal vez no pensó que más temprano que tarde, le llegara la oportunidad de ser uno de los titulares de la Selección Argentina.

Si bien su presencia se debió a la baja por lesión de Nicolás Tagliaifico , supo capitalizar las chances y las herramientas que le brindó Lionel Scaloni para ganarse el puesto. El DT confió en ambos, primero en la recuperación del ex Banfield de su desgarro en el sóleo de la pierna izquierda y, en consecuencia, en las aptitudes futbolistas del oriundo de Lomas de Zamora.

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A medida que se acercaba el debut con Argelia y no había buenas noticias sobre la recuperación de Tagliafico , el nombre de Medina comenzó a tomar más fuerzas en la consideración del técnico. Aunque su puesto natural es central, en Olympique Marsella se acostumbró a marcar la banda.

Facundo Medina jugó 45 minutos en el amistoso con Honduras y los 90 minutos en el último ensayo previo al Mundial 2026 frente a Islandia. Descartado el futbolista del Olympique Lyon, con récord de presencias como lateral izquierdo en la Selección Argentina , el pibe que comenzó a patear la pelota en el club Los Gauchitos de Fiorito supo que era “su” oportunidad. Y no la podía dejar pasar por alto.

Facundo Medina vs. Austria Fotos subidas por Facundo Medina a su cuenta de Instagram.

Con un correcto desempeño frente a Argelia, con los nervios lógicos de un debut mundialista, Facundo Medina se sacó un aprobado. Mientras hacía ruido una posible vuelta del “titular” oriundo de Rafael Calzada, no se bajoneó. Y fue confirmado ante Austria, donde elevó el nivel.

A los 38 minutos, picó al vacío por izquierda, metió el centro atrás como lo hacía Jordi Alba en sus mejores épocas en el Barcelona junto a Lionel Messi, para que el “10” definiera a la carrera y con precisión inflando la red del arco defendido por el austríaco Alexander Schlager.

Fue amonestado a los 31 minutos del complemento, junto a Konrad Laimer, luego de trabar una pelota y quedar cara a cara empujándose. El árbitro egipcio Amin Mohamed se sacó el compromiso de encima mostrándole la tarjeta a ambos. Seis minutos después, Lionel Scaloni dispuso el cambio por Nicolás Tagliafico.

La duda para Lionel Scaloni

Con la clasificación a los 16avos. de final, la Selección Argentina cerrará su participación en el grupo J del Mundial 2026 el próximo sábado ante Jordania, desde las 23, también en Dallas.

Facundo Medina - Olimpyque Marsella Olympique Marsella y su posteo para Facundo Medina.

El primer objetivo de Lionel Scaloni se cumplió: ganar los dos primeros partidos y darle rodaje a la mayoría del plantel. Al DT se le plantea un lindo problema entre Tagliafico y Medina.

Es muy probable que el primero arranque en el 11 frente al seleccionado de Oriente Medio, aunque Medina podría desempeñarse como central. En ese caso, habría que esperar a los resultados de los estudios médicos a Cristian Romero, que salió lesionado. Nicolás Otamendi se perfila para entrar y quizá descanse Lisandro Martínez. Será decisión final del entrenador.

A la medianoche, se enfrentarán Argelia y Jordania, en Santa Clara (California), y Scaloni estará atento a ese juego. “Veremos el resultado, si la situación lo permite, quiero darles minutos a todos los jugadores que podamos”, aseguró el entrenador en conferencia de prensa.