La Selección Argentina vuelve a Dallas: la última vez fue en el triste adiós a Diego Maradona en Mundiales

Treinta y dos años después, la Selección Argentina vuelve a Dallas, Texas, para un Mundial. Lejos del 22 de junio de 1994, cuando el plantel se enfrentaba a la crisis por el doping positivo de Diego Maradona, hoy La Scaloneta llega como campeón del mundo.

El Mundial de Estados Unidos 1994 quedó marcado a fuego por el positivo de Diego Maradona tras el partido en Boston, derivando en la famosa frase: "me cortaron las piernas". Tras la noticia, una selección desmoralizada cayó ante Bulgaria en Dallas, un escenario que se convirtió en sinónimo de tristeza futbolística.

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La cita no es una más en el calendario: arrastra un profundo e inevitable viaje en el tiempo hacia el capítulo más doloroso de la historia del fútbol argentino. Hay que remontarse a mediados de 1994 para entender el peso de esta ciudad texana en el inconsciente colectivo albiceleste. En aquel Mundial de Estados Unidos, Dallas funcionó como el búnker y el epicentro de la tragedia deportiva más recordada: el doping positivo de Diego Armando Maradona por efedrina.

Aunque el control antidopaje se le realizó a Maradona tras el triunfo ante Nigeria en Boston, fue en la concentración de Dallas donde la noticia explotó como una bomba atómica dentro del plantel que dirigía Alfio Basile.

En una improvisada sala de conferencias texana, un Diego quebrado en llanto pronunció ante las cámaras de televisión la frase que quedó grabada a fuego: “Me cortaron las piernas”.

Sin su capitán y máximo emblema, una Argentina golpeada anímicamente tuvo que salir a jugar su tercer partido del grupo el 30 de junio de 1994 en el viejo estadio Cotton Bowl de Dallas. El resultado fue una pálida derrota por 2-0 ante Bulgaria, antesala de la posterior eliminación en los octavos de final frente a Rumania.

maradona 1994 Maradona y su imagen más triste en Estados Unidos 1994.

Un abismo de diferencia entre dos épocas

Treinta y dos años más tarde, el fútbol y la Selección Argentina viven una realidad completamente opuesta. Aquel equipo herido de 1994 le da paso hoy a una Selección consolidada, que llega a Texas con la chapa de defender su protagonismo internacional y un plantel que combina experiencia y juventud bajo el mando de Scaloni.

La infraestructura también refleja el paso del tiempo. Quedó atrás el calor agobiante a cielo abierto del Cotton Bowl; el escenario de este lunes es el ultramoderno y climatizado AT&T Stadium de Arlington, una de las joyas arquitectónicas de este Mundial. Además, el seleccionado pasará una estadía prolongada en la ciudad, ya que el próximo sábado 27 de junio cerrará allí mismo su participación en la fase de grupos frente a Jordania.

El partido ante Austria representa, de esta manera, mucho más que tres puntos clave para avanzar a los dieciseisavos de final. Es la oportunidad perfecta para que el fútbol argentino cierre de manera definitiva una vieja herida en territorio texano y transforme los fantasmas de 1994 en una nueva fiesta celeste y blanca.